"Aún”, el éxito de la banda CODA que estuvo a punto de no salir a la luz, esta es la historia de la canción

Recientemente, se dio a conocer que el estado de salud de Xava Drago, el líder de la banda de rock mexicana CODA se encuentra muy delicado de salud, pues, pese haber vencido al cáncer el pasado mes de marzo, hace unas semanas, el cantante reveló que la enfermedad le había regresado y mucho más agresiva.

Esta noticia ha conmocionado no solo a amigos y familiares de Xava, sino a los millones de fanáticos de la banda CODA quienes crecieron escuchando sus éxitos y que seguramente siguen cantando su tema más popular: “Aún”. Es por eso que aquí te contaremos todo sobre este gran éxito noventero.

La historia detrás de “Aún”, el éxito de CODA

Seguramente si naciste o creciste en la década de los 90’s escuchaste o cantante a todo pulmón el tema “Aún” de CODA, sí, ese que dice: “Que aún te amo, que aún te extraño, los días sin ti, son como morir, aún te amo”. A pesar de ser un gran éxito y que en pleno 2025 lo seguimos cantando, ¿sabías que esta canción estuvo a punto de no salir a la luz?.

Era el año de 1995 cuando CODA lanzó su segundo álbum, titulado “Veinte para las doce”, en donde se incluye este famoso tema que es una composición de Salvador Hurtado, a quien conocemos como Xava Drago, sin embargo, tanto él como el resto de la banda tuvieron que luchar para que la disquera incluyera esta balada.

Así lucían los integrantes de CODA en la década de los 90's

Foto: FB Codamxoficial

Y es que, la banda mexicana venía de haber disfrutado el éxito con su primer álbum, con temas de rock, sin embargo, Xava Drago mostró el tema “Aún” a sus compañeros y a todos les gusto mucho, aunque era algo diferente pues aunque tenía sonidos de rock, era mucho más balada, sin embargo, todos pusieron algo de ellos en este tema.

“Me puse a tocar el piano y la melodía me mandó, dije: ‘vamos a hacer una balada con esto’ , entonces, empezamos a complementar la armonía que ya sabes, la lluvia de ideas y finalmente quedó una balada que no pensábamos en un principio que fuera y acabó siendo así…y quedó así”, dijo Toño, fundador de CODA en entrevista

Cuando llegó el momento de que los ejecutivos de la disquera seleccionara los temas que iban a ser parte del segundo disco de CODA, ellos dejaron fuera “Aún”, por lo que Xava Drago y el resto de la banda hicieron lo imposible para que lo incluyeran.

“A la hora que mandamos las rolas, la disquera la sacó, nos peleamos con ellos para que la volvieran a meter, la onda de ellos era que escuchaban las canciones y decían: ‘bueno, ya tengo mis 5 canciones del disco ya lo demás se hacen bolas ustedes’, así nos decían, entonces, ya nosotros hacíamos la junta y así fue como ‘Aún” se quedó en el disco, porque iba a estar fuera por la disquera”, dijo Xava Drago

En esta misma entrevista Toño, integrante de CODA aseguró que tuvieron que hacer labor de convencimiento con la disquera, pues, a ellos realmente les gustaba mucho esta nueva balada y finalmente “por no dejar” los empresarios metieron la canción, la cual, se convirtió en un himno del rock mexicano.

Letra completa de “Aún” + VIDEO oficial

Ahora que sabes que este gran éxito que fue lanzada en el año de 1995, estuvo a punto de no salir y no ser tocada en las estaciones de radio más exitosas de la década de los 90’s, es momento de que la cantes a todo pulmón y aunque seguramente te la sabes de memoria, como ya pasaron algunos añitos del lanzamiento de esta canción aquí te compartimos la letra completa y el video oficial.

Otra vez

Camino sin dirección

Acompañado por la inmensidad

De una noche fría y gris

Y la luna

Que llena el crepúsculo

Me baña en matices de nostalgia

Al reflejar tu rostro

Me siento tan triste, amor

Tan infeliz

Tan lleno de ansiedad

No sé qué nos separó

Y cómo negarle a mi corazón

Que aún te amo

Que aún te extraño

Los días sin ti

Son como morir

Aún te amo

¿Dónde estás?

¡No quiero perderte!, no, oh, no

No sé si piensas en mí

Como yo en ti

Oh, ¡me haces tanta falta!

Qué vale el orgullo si

Me siento así

Si eres gran parte de mí

¿Dónde supones que

Debo ocultar el dolor que llevo aquí?

Si aún te amo

Si aún te extraño

Los días sin ti

Son como morir

Aún te extraño

Oh, uoh-oh-oh

No sé qué nos separó

Y puede hacer

Este abismo entre los dos

No quiero esta soledad

Te quiero a ti

¡Te quiero solo a ti!

Y aún te amo

Aún te extraño

Los días sin ti

Son como morir

Aún te amo