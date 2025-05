Angélica Vale confirma que sí salió con Poncho pero le daba pena que estuviera en Solo Para Mujeres: “soy muy fresa”

Durante el estreno del reality show “Secretos de Parejas”, Pocho De Nigris frente a su esposa Marcela Mistral y el resto de los famosos que participan en dicho reality, confesó que sostuvo un romance fugaz con Angélica Vale, en el tiempo en que la actriz protagonizó “La Fea Más Bella”.

Ante esta situación, Poncho aseguró que solo se dieron muchos besitos y que la relación no prosperó debido a que Angélica María, madre de Angélica Vale no la había dejado salir con él por qué era un hombre poco serio. Tras las declaraciones de Poncho es “La Vale”, quien habla de este “romance”.

Durante una conferencia de prensa, Angélica Vale platicó con los medios de comunicación sobre el presunto romance con Poncho De Nigris, a lo que la actriz dejó claro que nunca fue un romance, pues, ella no aceptó la propuesta del ex integrante de La Casa de los Famosos México.

Además, la también imitadora aseguró que su madre nunca se enteró de las salidas que tuvo con Poncho, por lo que fue ella misma quien le mintió al regiomontano al decirle que “La Novia de México” no le había dado permiso de salir con él, simplemente, porque ella no quería estar con él.

"¿Te soy sincera?, creo que sí le dije a Poncho que mi mamá no me había dejado, le mentí con todos mis dientes por que mi mamá ni se enteró, la verdad es que yo no quise”, comenzó a explica