Valeria Marín defiende a Julián Gil en el conflicto con Marjorie de Sousa por su hijo, Matías

Desde hace más de ocho años Julián Gil sostiene un fuerte pleito con Marjorie de Sousa por el hijo que tienen en común, Matías Gregorio, con quien el actor no tiene permitido el contacto. Recientemente, el también conductor recibió críticas luego de una serie de declaraciones sobre la modelo venezolana en las que denunció haber sido agredido físicamente tras terminar su relación, al respecto, Valeria Marín no dudó en defender a su esposo y fijó su postura en el conflicto.

Luego de tres años de una intensa batalla legal, en 2020 se dio a conocer que Marjorie de Sousa obtuvo la designación de la custodia total de su hijo, Matías Gregorio, y que Julián Gil tendría que otorgar el 20 por ciento de sus ingresos como parte de la pensión alimenticia. Aunque la actriz se ha negado a revelar el motivo por el que no permite la convivencia padre e hijo, es el conductor quien se ha mostrado molesto y dispuesto a todo por conseguir la convivencia.

Aunque Valeria Marín se mantuvo alejada del conflicto entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, finalmente, habló sobre el tema expresando su total apoyo a su esposo. El actor indicó que es gracias a Marín que hace dos años estuvo a punto de reencontrarse con su hijo, pero fue la modelo venezolana quien cambió de opinión de manera repentina.

“Por mucho tiempo me mantuve al margen, nunca hablé al respecto (…) Sí llega un momento en el que te da impotencia el cinismo, el sarcasmo, el mensaje, el ver a Julián día a día tratar de soltarlo, pero es una situación que no se puede soltar y que va a ser parte de él (…) Es una situación que también, siendo mujer, no voy a apoyar a otra mujer por el simple hecho de ser mujer, aquí ese falso feminismo o ese machismo a raíz de una mujer no va conmigo. Yo se lo dije a Juli, estoy en tu barco”, dijo Valeria Marín en entrevista con “Ventaneando”.