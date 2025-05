TWICE confirma su regreso con nuevo álbum y gira mundial, ¿vienen a México?

La reconocida girlband de K-Pop TWICE ha confirmado su regreso a los escenarios con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio titulado “FOUR”, el cual será lanzado el próximo 11 de julio de 2025. Dicho trabajo discográfico, ha emocionado a sus fans, pues es su primer álbum en coreano desde "Formula of Love: O+T=<3" en 2021.

De hecho, los seguidores de la banda surcoreana se han mostrado muy sorprendidos con el nuevo concepto de su comeback, pues será la primera vez que TWICE explorará un concepto más maduro y sensual, ya que en sus trabajos anteriores han tenido una imagen más tierna e infantil.

Además, la empresa de la agrupación, JYP Entertainment, confirmó que muy pronto habrá gira para promocionar sus nuevas canciones. Aunque todavía no han mencionado cuándo iniciará, se espera que las chicas empiecen por Corea del Sur y posteriormente visiten otros países.

TWICE regresa con su cuarto disco completo en coreano. (Créditos: X / @JYPETWICE)

“FOUR”: una nueva era para TWICE

TWICE, integrado por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras lanzar un teaser oficial titulado “Intro: FOUR”. En las imágenes, las chicas aparecen con un look compuesto por minifaldas azules y botas altas

Además, el vestuario presume el nombre del álbum, lo que ha generado fuertes teorías sobre un concepto más maduro y poderoso. Aunque aún no se han revelado más detalles sobre las nuevas canciones de la girlband de K-Pop, el adelanto apunta que será una propuesta totalmente renovada, ya que los anteriores conceptos de TWICE han sido más juveniles, dulces y tiernos.

Sin embargo, el teaser “Intro: FOUR” ha generado buenos comentarios entre los fanáticos, quienes esperan canciones totalmente diferentes a los estilos que han manejado anteriormente la agrupación. "Me encanta, empieza con Jeongyeon", "Lucen ardientes con esa ropa" y "Se viene algo bueno porque empieza con Jeongyeon", fueron algunos comentarios.

¿TWICE regresa a México en 2025?

Tras el éxito de su concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el 3 febrero de 2024, los rumores sobre una nueva visita de TWICE a tierras mexicanas han tomado fuerza. Si bien JYP Entertainment no ha confirmado aún las ciudades incluidas en la próxima gira mundial en 2025, se espera que México esté contemplado.