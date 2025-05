t.A.T.u regresa a los escenarios: esto se sabe del reencuentro de Julia Volkova y Lena Katina

La escena musical de los años 90 y 2000 estuvo marcada por diversos artistas, como Britney Spears, Christina Aguilar y Beyoncé, así como por grupos, como Coldplay, My Chemical Romance y Westlife. Entre estos artistas también destaca el dúo t.A.T.u., que este 2025 regresará a los escenarios.

Esta noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de las cantantes rusas Julia Volkova, de 40 años de edad, y Lena Katina, también de 40 años, quienes se separaron en 2009 para hacer carreras musicales como solistas. Tras 16 años de la disolución del dúo, decidieron volver a compartir juntas el escenario, lo que tiene felices a sus fieles seguidores.

Vía Instagram, tanto Julia Volkova como Lena Katina publicaron una foto en la que aparecen juntas y con la que anunciaron el regreso de t.A.T.u. “Abróchense los cinturones de seguridad, ¡estamos despegando!”, se lee en los posteos que hicieron las cantantes rusas, quienes igual dieron la noticia en la cuenta de Instagram oficial del dúo.

De acuerdo con la información difundida la semana pasada en redes sociales, el gran regreso de Julia Volkova y Lena Katina será el próximo 19 de julio en la playa del resort Mriya que se ubica en la ciudad de Yalta, en la península de Crimea.

Julia Volkova y Lena Katina anticiparon con la publicación que el regreso de t.A.T.u. será “inolvidable” porque ofrecerán un concierto “lleno de nostalgia”, ya que interpretarán sus éxitos, especialmente “All the Things She Said”, canción con la que ganaron fama a nivel mundial. Además, se dio a conocer que se tratará de un show gratis para los invitados de Mriya.

El regreso de Julia Volkova y Lena Katina como dúo de t.A.T.u. hizo recordar “All the Things She Said”, canción que en Rusia lanzaron en diciembre del año 2000 y se popularizó en 2002 con su disco “200 km/h in the Wrong Lane” que incluye otros éxitos musicales, como “Not Gonna Get Us” y “Show Me Love”. El disco en inglés fue el segundo del dúo, aunque realmente sólo tradujeron las canciones del ruso al inglés.

Fue en 2002 cuando tanto la letra de la canción como el video musical generaron controversia debido a que Julia Volkova y Lena Katina protagonizaron un romance lésbico. Dada la época, algunas televisoras se rehusaron a mostrar el video, ya que fue tachado de contenido para pedófilos porque en ese entonces las cantantes eran menores de edad y se lucraba con su imagen de colegialas.

A lo largo de la canción “All the Things She Said”, Julia Volkova y Lena Katina interpretan lo siguiente:

All the things she said

(Todas las cosas que ella dijo)

All the things she said

(Todas las cosas que ella dijo)

Running through my head

(Corren por mi cabeza)

Mother, looking at me

(Madre, mírame)

Tell me, what do you see?

(Dime, qué ves)

Yes, I lost my mind

(Sí, perdí la cabeza)

Daddy, looking at me

(Papi, mírame)

Will I ever be free?

(¿Alguna vez seré libre?)

Have I crossed the line?

(¿He cruzado la línea?)