¿Sus amigas participaron en el feminicidio?, perito experto analiza el asesinato de Valeria Márquez: "No era necesario"

El mundo del internet está de luto y en shock después del asesinato en vivo de la influencer mexicana Valeria Márquez. La joven, hacía contenido de estilo de vida, así como de beauty, entre otras cosas relacionadas con el mundo del glamour, cuando fue víctima de un violento ataque armado.

Las autoridades competentes iniciaron con las investigaciones pertinentes de manera rápida, pues el caso se hizo viral en cuestión de segundos gracias que la transmisión en vivo quedó como prueba de los hechos, misma que fue vista por miles de personas en todo el país. Actualmente se busca esclarecer los hechos, así llevar a los responsables ante la justicia.

De acuerdo con la Fiscalía, fue un sicario en motocicleta el responsable de disparar en contra de Valeria Márquez; supuestamente quería darle un paquete a la mujer, así que acudió a su negocio, preguntó por ella y una vez que la tenía localizada, decidió disparar en su contra. Ahí murió Valeria Márquez.

Javier Ceriani, periodista de farándula, ha tenido algunos acercamientos con personas expertas en diversos ámbitos como peritos o abogados, con el único objetivo de llegar hasta el fondo del caso y de analizar lo que sucedió durante la transmisión en vivo en la que ocurrió el feminicidio, pero desde una perspectiva profesional.

En esta ocasión se reunió con el experito Javier Suárez, quien informó que se trató de un tipo de ejecución llamada "ejecución íntima", es decir que ocurre "a corta distancia, con contacto visual, hay un pequeño intercambio de palabras con la víctima y el victimario. Generalmente este tipo de ejecuciones, en esas palabras se les quiere dejar un mensaje de quién fue, qué hizo mal o quién le manda saludos, quién lo envía, etcétera".

Además, aseguró que en estos tiempos es muy necesario tomarse en serio las amenazas que hay en contra de las personas, sobre todo si se trata de ti mismo. "Muchas veces sí hay que tomarnos enserio las amenazas, depende de quién venga. Estamos en tiempos donde cualquiera tiene una libertad muy grande, la mano suelta para estar ejecutando ciertos crímenes", dijo.

Sobre el caso, aseguró que el sicario tiene muchas posibilidades de nunca ser arrestado por parte de la policía, pero no porque sea bueno escondiéndose, más bien porque hay ocasiones en que las personas que ordenan estos asesinatos llegan a prescindir de los servicios de las personas contratadas.

También aseguró que no parece haber sido un evento planeado el hecho de que Valiera estuviera en una transmisión en vivo, aprovechándose de ello para asesinarla frente a una gran audiencia y que el caso terminara haciéndose viral en cuestión de segundos.

"Me da la impresión de que fue fortuito, no estaban calculando, no iban a hacer un operativo, lo importante era que estuviera en el lugar. El video lo vi, estaba paranoica, vamos a ponernos a pensar, ella sumamente paranoica, no es normal que llegue un carro y que tengas la cara de pánico"

La pregunta crucial fue por parte de Javier Ceriani, quien preguntó al experto si hay alguna chance de que las amigas de Valeria estuvieran involucradas en el caso, pero por parte de los criminales, pues durante una entrevista previa, otra experta en esta clase de casos de violencia afirmó que pueden ser encarceladas en caso de que hayan retenido a la víctima. Aunque no descartó la posibilidad, aseguró que no era necesario por la forma en que trabajaron los sicarios.

"No lo sé, poniéndome a pensar, a ver, lo que tú quieres es que salgan las cosas bien y para que salgan bien, entre menos sepas mejor, para qué las involucras. Muchas veces con las ideas machistas que tienen en esos sectores, muchas veces no acuden a las mujeres que consideran indiscretas. Es algo muy profesional, no creo que tuvieran la necesidad de que fuera imperativo que estuvieran ellas involucradas. No creo que sea necesario, no digo que no o sí, pero necesario no es"