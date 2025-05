Reaparece Yolanda Andrade, ya habla de manera fluida, así luce la querida conductora | VIDEO

Tras varios años de estar luchando para recuperar su salud, Yolanda Andrade ha regresado a los foros de televisión, luego de que la guapa conductora, hace unos meses preocupó a sus amigos, familiares y fanáticos al mostrar evidentes dificultades para hablar, por lo que la también actriz tuvo que viajar al extranjero para atenderse.

Tras esta situación, un famoso productor reveló un audio en el que la conductora de Mojoe confirmó que le habían diagnosticado esclerosis múltiple. A casi dos meses de esta revelación, Yolanda Andrade ha regresado a los pasillos de la televisora y saludó a varios amigos, su mejoría sorprendió a todos.

En redes sociales circula un video en el que se ve al periodista de espectáculos Juan José Origel acompañado de Yolanda Andrade, quien porta un blazer en color verde y una playera en tono amarillo, además de que su ojo aún lo sigue cubriendo con un parche, por lo que ahora parte de su outfit también son los lentes pues debe proteger esta zona del rostro.

En el breve clip, se puede apreciar a “Pepillo” Origel bastante emocionado por estar nuevamente junto con Yolanda Andrade y mientras le toma las manos, el experto en espectáculos dice: “Yolanda, ¿qué te puedo yo decir?”, ante esto la conductora le besa las manos y lo interrumpe para decirle todo lo que lo quiere.

“Que no sepa que me amas”, dijo de manera fluida Yolanda Andrade

La forma en que Yolanda Andrade habló en este breve momento, sorprendió a los seguidores de la también actriz, ya que hace unos meses Andrade mostraba dificultad para articular las palabras. Por lo que, la conductora de Mojoe siguió hablando con su gran amigo Pepillo Origen quien le confesó que él y sus hermanas le han pedido mucho a Dios para que recupere su salud.

“Gracias Pepillo por lo que me dices, me siento muy agradecida con toda la gente que se ha manifestado y que he estado en sus oraciones, creanme que esa energía la he recibido y me siento mucho mejor muchas gracias”, dijo Yolanda Andrade