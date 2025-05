Una de sus canciones —de las muchas que tiene CODA— es considerada como uno de los himnos al desamor en el repertorio del rock en México. "Aún" es uno de esos temas que se solicitan en los bares del país, sobre todo en los de la Ciudad de México y el Estado de México, en donde las bandas de covers dan gusto a los visitantes que van a distraerse escuchando la música que los marcó en algún momento de sus vidas. Salvador Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, compuso ese himno que se entona con fervor por muchos de los seguidores de CODA, mismos que ahora se encuentran en incertidumbre ante el estado de salud del vocalista.

Ela Corez, esposa de Xava, al igual que otros músicos que han compartido muchas anécdotas con el intérprete de "Veinte para las doce", publicó un mensaje en redes sociales en donde piden ayuda para él, pues la enfermedad que lo aquejaba regresó de una manera agresiva.

Para su recuperación, requiere un tratamiento que no pueden solventar económicamente en este momento y solicitan apoyo para que Xava Drago pueda reunir la cantidad necesaria junto con su familia, para pagarlo, y seguir adelante.

¿Qué enfermedad tiene Xava Drago, vocalista de CODA, y porqué piden ayuda para él?

El 3 de julio del año pasado, Xava, vocalista de CODA, informó a través de sus redes sociales que se le había diagnosticado un tumor maligno en el estómago y que era hora de atenderse después de algunos sustos que el vocalista vivió durante presentaciones que tuvo en Honduras.

"Pues no me gusta hacer este tipo de publicaciones, no soy de los que se tira para que lo levanten como bien me conocen. Pero en esta ocasión quiero informarles que después de mi recaída y desmayos en Honduras no me sentía nada bien. Hoy me encontraron un tumor maligno en mi estómago y ha llegado la hora de atenderse. ¡No sé qué sucederá pero los mantendré informados! Que viva el rock y resiliente como siempre", escribió Xava en aquel post.

¿Qué dice el último reporte de Xava Drago, vocalista de CODA, respecto a su enfermedad?

El 29 de abril de este 2025, Xava Drago informaba que llevaba tres semanas hospitalizado a causa del cáncer, pues le había regresado al estómago, por lo que tendrían que someterlo de nuevo a quimioterapias. Solicitó que lo ayudaran con la reproducción de su nuevo sencillo y que le dieran mucho amor y buena vibra para su recuperación.

"Como les comenté, no soy de tirarme para que me levanten, sólo les informo que he estado 3 semanas hospitalizado. ¡Mañana me pondrán una sonda porque el alimento no pasa por mi intestino! Tristemente el bicho me volvió y te diré que hacer más quimios. ¡Les agradezco como siempre su buena vibra y denle amor a mi sencillo esos ojos! ¡Descárguenlo y agréguenlo a sus playlist! Eso me ayuda montones. Bendiciones para todos", escribió el vocalista de CODA en ese momento.

Actualmente, el post que se difunde en el que se pide ayuda para Xava, vocalista de CODA, informa que los médicos les sugirieron un tratamiento que puede derrotar los efectos que el cáncer está teniendo en el cantante y que tiene un costo de 100,000 pesos. Tanto su esposa como amigos y fans de la banda, están compartiendo el post para que logren reunir esa cantidad y se someta lo más rápido posible a ese tratamiento.