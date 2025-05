"Misión Imposible: La sentencia final" se estrena en cines esta semana en México y en la premier no podía estar presente otro que no fuera Tom Cruise, causando sensación en personajes como el actor Diego Boneta (quien en múltiples ocasiones ha dicho que Cruise es su mentor e inspiración) o como la influencer y participante actual de "Master Chef México", Herly, quien también presumió su respectiva fotografía con el protagonista de esta saga por el que no se note que pasen los años.

Tom Cruise siempre se caracterizó por tener "cara de niño" o por aparentar menos edad; lo cierto es que no le han venido nada mal tampoco los años, normalizar el envejecimiento, pues. Para el estreno de esta película este 2024, Tom estará cerca de cumplir los 63 años y en todas las entregas de estas cintas, presumió de su forma física y de la habilidad para llevar a cabo escenas de alto riesgo.

La primera película, Misión Imposible, se estrenó por allá del lejano 1996 y hoy en El Heraldo de México te compartimos no sólo la edad que tenía Tom Cruise en aquel año —de verdad te vas a sorprender— sino también qué estaba pasando en el mundo cuando se exhibía en cines la primera entrega de Misión Imposible.

Crédito: Cuartoscuro.

¿Qué edad tenía Tom Cruise cuando se estrenó la primera película de Misión Imposible?

Tom Cruise lleva interpretando el personaje de Ethan Hunt casi 30 años. Cuando se exhibió en cines la primera película de Misión Imposible, en el año de 1996, el actor que además estuvo casado con Nicole Kidman y Katie Holmes, tenía 34 años de edad. El protagonista de esta saga de películas que representa para Cruise la más longeva de su carrera, nació el 3 de julio de 1962, así que a sacar la calculadora si no nos crees.

Misión Imposible, cuya duración es de 1 hora con 50 minutos, se estrenó en cines el 12 de julio de 1996, por lo que Tom Cruise tenía apenas 9 días presumiéndonos sus 34 años y presentándonos a Hunt como ese espía que debe evitar la venta de un disco robado que contiene información confidencial y, al mismo tiempo, limpiar su nombre por haber sido señalado como asesino de su mentor.

Para Misión Imposible, Tom Cruise fue acompañado de Emmanuelle Béart, Kristin Scott Thomas, Ving Rhames, los veteranos Jon Voight, Vanessa Redgrave y Jean Reno, entre otros. Para esa cinta, el actor estuvo dirigido por Brian de Palma y el presupuesto que se indicó fue invertido en la cinta fue de 80 millones de dólares.

Crédito: Especial.

¿Qué pasaba en el mundo en 1996?

"Todo lo que no pasó en el año 1996, querrás decir", seguro piensan ustedes, si es que son contemporáneos nacidos en la década de los 80. Si no, seguramente estos acontecimientos también les serán familiares por haberlos leído al navegar en Internet para alguna tarea escolar.

En 1996, además de haberse estrenado Misión Imposible en su primera entrega y de presentarnos a un Tom Cruise bastante ágil, también nació la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta; ese mismo año nacía Hotmail y aunque llevaban separados desde el año 1992, en 1996 tanto Lady Di como el príncipe Carlos se divorciaron.

En México, se firmaban acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Necaxa ganaba su segundo título consecutivo bajo la dirección técnica de Manuel Lapuente y la Selección Mexicana todavía era considerada el "gigante de Concacaf", un título que validaba al vencer a Brasil en la final por la Copa Oro de la Concacaf, por 2 goles a 0. ¡Cuánta nostalgia nos trajo la visita de Tom Cruise a México!