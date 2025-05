Poncho de Nigris enfurece y se queja de trato preferencial a Bárbara de Regil en “Secretos de Parejas”

La nueva temporada de "Secretos de Parejas" ha dado de qué hablar tras el estreno de su primer capítulo debido a las declaraciones de los participantes y los fuertes enfrentamientos que protagonizarán, algo que, al parecer, podría continuar fuera del programa ya que Poncho de Nigris lanzó molesto una queja por un supuesto trabajo preferencial a Bárbara de Regil y su esposo, Fernando Schoenwald.

Poncho de Nigris y su esposa, Marcela Mistral, son parte del reality show para el que viajaron a Bali, Indonesia, junto a Julián Gil y Valeria Marín; Bernardo Flores y Sury Sadi, y Bárbara de Regil con su esposo, Fernando Schoenwald. A unos días del estreno, el influencer regiomontano aseguró que habían sido engañados para ser parte del proyecto y una vez en el lugar se sugirió que la actriz de "Rosario de Tijeras" tendría la figura de líder.

Durante el capítulo más reciente de su programa “Parejas disparejas” en YouTube, Poncho de Nigris habló sobre su experiencia en “Secretos de Parejas” y se mostró molesto ante el trato que recibieron ya que, aseguró, distaba mucho del que se ofreció a Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald.

“No se vale que a Bárbra y a Fer les hayan dado casi una suite presidencial con tres pisos y la ching***, que era donde se quedaba el rey y a nosotros un gallinero. Ellos ni siquiera compitieron ni nada y les dieron, si el acuerdo era ese, no estoy de acuerdo porque a nosotros nos pintaron que íbamos todos iguales a un viaje de vacaciones en pareja, y no la estoy haciendo de a ped*, simplemente es mi punto de vista y no me gusta que digan una cosa y hagan otra”, dijo el influencer.