Peso Pluma mantiene contacto con su ex, Dania Méndez; así reaccionó la modelo a la relación con Kenia Os

"La Casa de los Famosos All-Stars" tiene a su primera finalista y se trata de Dania Méndez, quien ha ganado popularidad gracias a su participación en otros reality shows y por algunos escándalos relacionados con su vida amorosa. Como el que protagonizó con Peso Pluma, con quien sostuvo un breve romance del que reveló algunos detalles reaccionando al noviazgo que sostiene el cantante con Kenia Os.

El cantante de corridos tumbados hizo oficial su noviazgo con Kenia Os a finales de enero pasado, pero es conocido por su extenso historial amoroso que también ha generado polémica debido al escándalo por una infidelidad. Doble P ha sido relacionado con personalidades como Maya Nazor, Anitta, Nicki Nicole y Dania Méndez, ésta última recordó los momentos que pasó junto al artista y confesó que aún mantienen contacto.

Durante una charla con Lucas Onestini en "La Casa de los Famosos All-Stars", Dania Méndez fue interrogada por su compañero sobre el romance que sostuvo con Peso Pluma y si le molestaba la relación que el cantante ahora sostiene con Kenia Os. La modelo puntualizó en la amistad que sostiene con la youtuber, por lo que su felicidad junto al intérprete de "Ella baila sola" es algo que no le molesta.

"No me causa ningún… o sea, no. Al contrario, me da gusto, me da cool. Los dos son cantantes", dijo Méndez después de recordar los momentos que pasó junto a Peso Pluma dejando ver que se trató de un breve encuentro y que habría terminado debido a los compromisos laborales de ambos: "La pasamos bien, la pasamos cool, nos divertimos mientras duró y ya. Después, pues nada, de lo último que me enteré, justo, entrando acá, es que estaba saliendo con Kenia Os, una amiga mía".