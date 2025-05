Margarita Portillo hace preocupante comentario sobre la posible depresión que sufre desde la muerte de Andrés García

Desde el fallecimiento del actor Andrés García en abril de 2023, su viuda, Margarita Portillo, enfrenta una compleja situación legal y emocional. La disputa por la herencia del actor escaló a un juicio testamentario que involucra a diversas figuras del medio artístico, incluyendo al actor y abogado Roberto Palazuelos. Paralelamente, Portillo reveló enfrentar problemas de salud mental derivados de la pérdida de su esposo.

La lectura del testamento de Andrés García reveló que su patrimonio sería dividido en partes iguales entre cuatro personas: su viuda Margarita Portillo, su hijo Andrés García Jr., su hijastro Andrés López Portillo y su hermana Rosa María García. Sin embargo, Roberto Palazuelos, quien fue cercano al actor, cuestionó la validez del testamento alegando que Margarita y Rosa María habrían transferido propiedades a sus nombres antes de la lectura del documento, dejando sin bienes reales a los otros herederos.

Pero las tensiones aumentaron aún más cuando Palazuelos acusó a Margarita Portillo de manipular al actor en sus últimos días, afirmando que lo mantuvo aislado y bajo medicamentos para influir en sus decisiones testamentarias. Por su parte, Portillo negó estas acusaciones, asegurando que siempre actuó conforme a la voluntad de su esposo.

Más allá de la batalla legal, Margarita Portillo compartió públicamente el impacto emocional que la muerte de Andrés García tuvo en su vida, pues en una entrevista con el programa "Sale el Sol" confesó que está experimentando episodios de depresión, llegando a pasar días sin salir de su habitación. También reveló haber sido diagnosticada con hipertensión, condición que está siendo tratada médicamente.

Trato de salir adelante. Hay veces en que no salgo de mi recámara en días [...] Estoy con tratamiento y bien atendida psicológica y psiquiátricamente; me atiende un neurocirujano y mi psicóloga que me mandó con él que me medica y todo eso, confesó Margarita Portillo.