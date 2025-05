Mamá de Poncho De Nigris recibe críticas por gritarle a su esposo enfermo y ella se defiende

Recientemente Leticia Guajardo, madre de Poncho De Nigris se vio envuelta en una intensa polémica luego de que compartiera un video a través de sus redes sociales que posteriormente borro, en donde se le puede escuchar regañando con gritos a su esposo Jesús Alfonso De Nigris luego de que este se levantará en la madrugada a buscar sus credenciales.

"Como ya camina, ya se vino aquí y quiere sus credenciales. son las tres de la mañana. Quiero dormirme porque ya me he levantado muy tarde. ¡Ah, ya, déjame dormir.", grita doña Lety mientras muestra a cuadro a don Alfonso, a quien se le puede ver con una apariencia bastante desmejorada.

La grabación causó especial indignación entre los cibernautas ya que don Alfonso es una persona de la tercera edad quien sufrió de una embolia y desde ese momento su salud se ha ido deteriorando, por lo que al ser testigos de la actitud de doña Lety se desató una fuerte ola de críticas en su contra, con las cuales le echaron en cara el exhibir a su esposo en dichas condiciones.

"No tiene derecho a exhibir a Don Alfonso", "No debería de grabarlo así", "Merece respeto como ser humano", comentaron usuarios en redes.

En medio de la controversia, doña Lety compartió un video en su cuenta oficial de TikTok en el cual compartió su versión de los hechos, comentando que don Alfonso había llegado a aventar y pisotear la ropa que estaba doblada, y asegurando que no le importan los comentarios pues se considera una buena esposa que se ha mantenido al cuidado de su pareja desde hace 25 años que se enfermo.

"Están comentando que maltrató al adulto mayor. Venganse a vivir con el señor Alfonso De Nigris para que vean. No subí el otro video donde me la rayo, me pinto el dedo y me aventó y pisoteó toda la ropa que estaba doblada. Tengo 51 años de casa el tiene 25 enfermo, la verdad a nadie se lo deseo", señaló.