Majo Aguilar preocupa por su estado de salud, cancela su aparición en Sale El Sol por esta enfermedad

La mañana de este miércoles 21 de mayo la cantante de música regional mexicana, Majo Aguilar, iba a estar como invitada estrella en la transmisión del matutino "Sale El Sol", sin embargo, esto no pudo suceder por un problema de salud que presentó la famosa.

Por medio de sus redes sociales el matutino de Imagen Televisión informó que Majo Aguilar iba a estar como invitada en la transmisión de este día. Desafortunadamente la intérprete de "Quiero un amor", "No voy a llorar" y "Amor ilegal" detalló que no se iba a poder presentar.

Hace unos momentos, en sus redes sociales, el matutino "Sale El Sol" compartió un audio que les envió la cantante, Majo Aguilar, una de las grandes exponentes de la música regional mexicana. La intérprete informó que un problema de salud le impidió presentarse en la transmisión.

En el audio la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar dijo que estaba muy "molesta" por no poder estar en "Sale El Sol". La cantante explicó que dio positivo a la prueba de influenza, por lo que no era ético presentarse en esa condición.

"Mi gente linda de Sale El Sol estoy muy molesta. Esto no se puede prevenir, salí positiva a la prueba de influenza, ya saben que me gusta mucho estar en su programa, no es ético ir así", dijo.