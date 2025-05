Hailey Bieber afirma que estuvo a punto de morir durante el parto, sufrió una hemorragia severa

Sin duda alguna, Hailey Bieber se convirtió en una de las grandes referentes en cuanto a moda se refiere, pues su estilo es inspiración para muchas personas alrededor del mundo. Pero además de reglarnos portadas icónicas como su más reciente aparición en Vogue y el imperio que está consruyendo con su marca Rhode, también se encuentra incursionando en el mundo de la maternidad con el nacimiento de su hijo Jack Blues Bieber en agosto de 2024.

Aunque su Instagram se encuentra lleno de mensajes de amor y tiernas fotografías disfrutando de su hijo, la modelo y empresaria de 28 años habló por primera vez sobre las complicaciones sucedidas en su parto, mismas que casi la llevan a morir de una una hemorragia postparto.

Fue por medio de una reveladora entrevista con Vogue publicada en mayo de este 2025 que Hailey compartió por primera vez los detalles de su experiencia con el nacimiento de su hijo, describiéndolo como el episodio más desafiante de su vida ya que, de acuerdo con expertos en la salud, la hemorragia postparto es una complicación médica que representa una de las principales causas de mortalidad materna a nivel mundial.

Durante la entrevista con esta famosa revista, Hailey explicó que alrededor de la semana 39 de su embarazo comenzó a perder líquido amniótico, lo que llevó a los médicos a inducir el parto utilizando Pitocin y un balón Foley, métodos comunes para estimular las contracciones.

Fue una locura. No fue divertido. Me rompieron la bolsa. Me indujeron el parto y trabajé durante varias horas sin utilizar la epidural [...] Estaba sangrando mucho, y la gente muere por esto. Eso te pasa por la cabeza. Yo confié en mi médico. Sabía que no dejaría que me pasara nada, pero claro que tuve miedo, declaró Hailey Bieber para Vogue.