Flor Rubio rompe en llanto EN VIVO por la actitud de sus compañeros en VLA: "Déjame en paz" | VIDEO

La conductora de televisión y experta en temas de la farándula, Flor Rubio, se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de romper en llanto durante el juego "Sin Palabras" del programa matutino "Venga La Alegría".

En la reciente transmisión del matutino de TV Azteca, Flor Rubio protagonizó un momento que se robó la atención de todos los internautas al llorar por la actitud que mostraron sus compañeros cuando ella estaba compitiendo en la dinámica del programa.

En la transmisión del martes 20 de mayo, Flor Rubio, una de las grandes referentes del entretenimiento, participó en uno de los últimos turnos del juego "Sin Palabras". La exconductora de "La Oreja" rompió en llanto ya que no estaba de acuerdo con la actitud de sus compañeros.

En las imágenes vemos a Flor Rubio intentando adivinar la palabra "El gran casamiento", sin embargo, sus rivales hacen ruidos para intentar distraerla. Con el paso del tiempo la famosa no adivinó la película y en ese momento desató la controversia pues sus rivales sumaron un punto más.

Después de perder el punto, Flor Rubio, asegura que sus compañeros intentaron distraerla con burlas y eso no le parece. Aseguró que los comentarios que hicieron la desconcentraron. Los demás conductores de "Venga La Alegría" le dijeron que no era así y se mostraron preocupados por lo que estaba sucediendo.

"No estoy dolida, pero no me parece correcto que si estoy adivinando, vamos ganando, empiecen a adivinar, se están burlando de mí y no estoy de acuerdo, te quitan de concentración, como si fueras una tonta y no está bien", dice entre lágrimas.