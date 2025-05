Eva Mendoza, abuelita de Ángela Aguilar, confronta a Christian Nodal con cruda verdad | VIDEO

A casi un año de la polémica que la rodeó tras destapar su romance con Christian Nodal y que le ganó fuertes críticas, Ángela Aguilar retoma sus redes sociales compartiendo algunos momentos de su vida en familia y derrochando amor con el sonorense. Como el más reciente con su abuela, Eva Mendoza, quien no dudó en confrontar al esposo de su nieta expresando lo que no le gusta de él.

La llamada "Princesa del regional mexicano" se mantuvo ausente en redes sociales ante los constantes ataques que recibió luego de dar a conocer su romance con Christian Nodal, con quien está a tan sólo unas semanas de celebrar su primer aniversario de bodas. Ante esto y como parte de sus nuevos proyectos en la música, la cantante ha retomado de a poco su presencia en las plataformas, sobre todo en Instagram en la que revela detalles de su vida privada.

Eva Mendoza encara a Christian Nodal y dice lo que no le agrada de él

La intérprete de "Qué agonía" compartió un breve clip a través de sus historias en Instagram en el que muestra a su abuelita, Eva Mendoza, en una íntima conversación con Christian Nodal en la que no duda en encararlo haciéndole saber aquello que no le agrada de él. La abuelita de la cantante fue directa y aunque le expresó su cariño al sonorense, también fue clara en aquello con lo que no está del todo contenta.

Eva Mendoza encara a Christian Nodal y dice lo que no le agrada de él. Foto: IG @anelizzilena

“Querido, te quiero a pesar de los tatuajes”, se escucha a Eva Mendoza decirle al intérprete de "Botella tras botella" con un gesto de desagrado al referirse a la cantidad de ilustraciones que el también compositor tiene plasmados en el rostro y que desde hace ya un tiempo se ha dedicado a borrar.

¿Quién es Eva Mendoza, la abuelita de Ángela Aguilar?

Aunque en más de una ocasión Ángela Aguilar ha mostrado a su abuelita en alguno de sus videos en redes sociales expresando su cariño por ella, el nombre de Eva Mendoza sonó con más fuerza entre el público debido a la polémica que protagonizó la también modelo al declarar que es 25 por ciento argentina cuando intentaba mostrar su orgullo por el triunfo de la selección albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.

Eva Mendoza es la única abuelita que le sobrevive a la cantante, pues en marzo de 2023 falleció su abuelo Adrián Álvarez. En noviembre de 2020 murió la también actriz Flor Silvestre a los 90 años y en junio de 2007 su familia sufrió la partida de Antonio Aguilar, a los 88 años de edad, padres del cantante Pepe Aguilar.

Aunque Eva Mendoza se mantiene alejada de los reflectores, se sabe que es originaria de Argentina pero vive en México junto a su hija, Aneliz, y sus nietos de quien sigue de cerca su carrera en la industria musical bajo el regional mexicano.