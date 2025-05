Emmanuel reconoce la lucha de su esposa contra la enfermedad para su aparición en "Juego de Voces"

La reciente temporada de "Juego de Voces" destapó detalles sobre la vida privada de los participantes a través de conmovedores encuentros, como el de Emmanuel con su esposa, Mercedes Alemán. Y es que se reveló la enfermedad crónico-degenerativa que la aqueja desde hace varios años y que ha deteriorado de manera importante su estado de salud, ante esto el cantante reconoció el gran esfuerzo que hizo su esposa para el video compartido en el programa con un gesto de cariño dedicado a su familia.

Fue en el programa especial por el Día de las Madres que Alexander Acha habló sobre las complicaciones de salud que enfrenta su mamá, Mercedes Alemán, debido a una enfermedad que afecta su movilidad y el habla. El cantante también reconoció a su papá, Emmanuel, por el cariño que le ha mostrado a su esposa en el proceso y los cuidados que le ha brindado durante este tiempo.

“Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado o acariciarnos. Y aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta, hoy quiero aplaudirte porque, a pesar de todo, tu amor y tu dedicación por ella siguen enteros”, dijo Alexander Acha.