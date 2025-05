Angélica Vale desmiente a Poncho de Nigris y confiesa que lo rechazó por ser "stripper"

Poncho de Nigris dejó en shock a su esposa, Marcela Mistral, y sus fans al confesar el intenso y fugaz romance que habría sostenido con Angélica Vale hace casi 20 años. El influencer aseguró que la relación no prospero debido a que Angélica María, madre de la actriz, se opuso; sin embargo, ambas respondieron a estas declaraciones y la también conductora lo desmintió admitiendo que en realidad lo rechazó por ser parte de "Sólo para mujeres".

El youtuber regiomontano es parte del reality show "Secretos de parejas" junto a otros famosos como Bárbara de Regil y su esposo, Fernando Schoenwald, y todos han dado de qué hablar por sus explosivas declaraciones. De Nigris no fue la excepción y habló sobre el romance que sostuvo con Angélica Vale hace casi 20 años y que, aseguró, llegó a su fin debido a que Angélica María se opuso debido al estilo de vida que llevaba en aquel momento.

“Estaba chavo, tenía 28 años, fue como en 2006 y estaba ‘La fea más bella’ al aire y yo siempre fui fan de Angélica Vale. La mamá no la dejó salir conmigo porque dijo que era un desmadr*, y la verdad no es cierto (…) Nos encontramos en un lugar y nos dimos muchos besos”, recordó Poncho de Nigris.

En entrevista con Javier Ceriani para su canal de YouTube, Angélica Vale admitió que Poncho de Nigris intentó conquistarla durante un tiempo, sin embargo, ella rechazó ser su novia debido a que él era parte de "Sólo para mujeres". Sobre el supuesto impedimento de su mamá, la actriz reconoció que pudo haber usado éste como un pretexto para lograr que el también empresario se alejara de ella.

“Nada que ver... Mi mamá creo que ni se enteró. Sí, Poncho anduvo un tiempecito detrás de mí, pero que diga la verdad, a mí sí me dio cosita andar con un wey de ‘Sólo para mujeres’. Me cae muy bien, pero que no me ande metiendo en rollos con su mujer, ¿cómo ahorita, que ya pasaron 25 años de ese estúpido coqueteo que llegamos a tener?”, dijo Angélica Vale.