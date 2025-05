Angélica María niega que Poncho De Nigris tuviera un fugaz romance con Angélica Vale: "nunca anduvo con mi hija"

El pasado jueves 15 de mayo se estrenó uno de los realities shows más esperados, nos referimos a “Secretos de parejas”, el cual ha causado gran controversia con tan solo el primer episodio. Y es que, las famosas parejas participantes revelaron algunos secretos tanto profesionales como personales.

Tal es el caso de Poncho De Nigris, quien frente a su esposa Marcela Mistral confesó que en su juventud sostuvo un fugaz romance con la actriz Angélica Vale, sin embargo, este amor no prosperó debido a que la madre de la también cantante, Angélica María no dejó a “La Vale” salir con el regiomontano. Ante esto, “La Novia de México” ya reaccionó al respecto, negando lo que Poncho dijo en el reality.

En entrevista con diversos medios de comunicación, con motivo de su próxima presentación en un famoso recinto de la CDMX en donde comparte escenario con su hija Angélica Vale, los reporteros aprovecharon para cuestionar a “La Novia de México” sobre el romance que destapó Poncho De Nigris, el cual presuntamente sostuvo con su hija Angélica Vale.

Ante esto, fiel a su estilo, Angélica María habló del tema sin ningún tipo de problema y dejó claro que ella nunca se metió en las relaciones románticas de su hija Angelica Vale, además negó categóricamente que la famosa actriz que dio vida a “Lety Padilla” en “La Fea más bella” haya sostenido un romance con el regiomontano.

“¡Ay, Poncho!, pues, claro que no, no es cierto, yo ni me meto en las cosas de mi hija, ella que sea feliz y que ande con quien quiera. Nunca anduvo con Poncho…pero no, nunca anduvo con él, ni yo voy a decir: ‘ay no te metas con mi hija’, no, por favor”, dijo Angélica María