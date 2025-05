Aleks Syntek responde a las críticas por foto junto a Shakira: “La conocí de niña, la cuidé”

Aleks Syntek se ha visto envuelto en una fuerte polémica por las declaraciones que realizó sobre el género urbano y otros artistas, entre ellos Shakira de quien externó su disgusto por los proyectos musicales que lanzó luego de su separación con Gerard Piqué. Estos comentarios generaron una ola de críticas en su contra y, además, fue tachado de "hipócrita" por presumir una foto junto a la cantante durante sus conciertos en México, algo a lo que no dudó en responder destacando la amistad que sostiene con la barranquillera.

La voz de "Duele el amor" se ha lanzado contra el reguetón debido a lo explícito de sus letras, algo por lo que propuso regular la manera que se escucha en lugares públicos, sobre todo en sitios de convivencia familiar y con presencia de menores de edad. Aunque artistas como Karol G no sólo han sido blanco de Syntek, pues también dijo no sentirse "feliz" con los recientes proyectos de Shakira señalando el impacto que las canciones tendrían en los hijos de la cantante debido a que se refiere a su papá.

Aleks Syntek sorprendió con un concierto en el Tren Suburbano de la Ciudad de México, donde tuvo la oportunidad de hablar ante los medios de los comentarios negativos que ha recibido por el encuentro que tuvo con Shakira durante sus conciertos en México como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran". El cantante puntualizó en la amistad que sostiene con la cantante colombiana, a quien le expresó su admiración.

“La gente juzga verme con Shakira por este momento, pero yo a Shakira la conocía de niña, conviví con sus papás, la cuidé, fui parte de la fundación junto con ella (…) Somos buenos amigos y creo que si Shakira dijera: ‘Ay, me gustan más las canciones ahora que las de antes de Aleks Syntek’ o ‘me gustan más de antes’, yo no me ofendería, eso no nos quita que nos llevemos bien. Ahora, yo estaba ahí por sus músicos, ellos tocaron conmigo, fueron mis músicos cuando hacía las giras por Estados Unidos, todos son cuates míos y Shakira cuando me vio, tiene rato de no vernos, me dio: ‘No pasan los años por ti’, me sentí muy halagado”, dijo Aleks Syntek en entrevista para “Ventaneando”.