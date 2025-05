Yeri Mua confiesa que pagó con sangre el amarre de magia negra que le hizo a su ex | VIDEO

Veracruz es uno de esos sitios que se encuentran plagados de magia y misterio, pues en cada rincón del territorio es posible encontrar los vestigios de espiritualidad que las y los habitantes adoptaron desde hace muchos años. Por ello, no es de extrañar que figuras como la icónica Yeri Mua haya crecido rodeada de todo el misticismo, mismo que además de ser parte de su escencia también significa una conexión con las prácticas brujiles de sus ancestras.

Aunque no es un secreto para sus fans que Yeri Mua ha experimentado diversos fenómenos paranormales dentro de su hogar, la cantante nunca había hablado seriamente de ello hasta que las Morras Malditas la invocaron para acudir a uno de sus episodios, donde la también influencer reveló haber crecido con la magia a su alrededor, desde brujería oscura hasta limpias y lecturas de cartas desde que ella tiene memoria.

"Morras Malditas", conducido por Janis y Maldo, es espacio en donde las historias sobrenaturales no son tomadas como una broma, sino que se convierten en el centro del podcast, un espacio en donde fans de todo el mundo pueden enviar sus vivencias con la seguridad de que nadie se burlará de ellos e incluso es posible encontrar similitudes con seres demoniacos y apariciones que no tienen una explicación sencilla.

Y fue justamente en este espacio donde Maldo y Janis lograron mostrar una faceta de Yeri Mua nunca antes vista: su contacto con la brujería. Si bien es bastante público que la cantante tiene un don para leer e interpretar las cartas del tarot, en su aterrador encuentro con las "Morras Malditas", Yeri confesó que para ella resulta muy natural estar en contacto con las prácticas esotéricas debido a que nació y creció en Veracruz.

La cultura que recibimos en Veracruz, yo creo que desde niños, es que nuestros papás nos lleven a limpias, que nuestras abuelitas nos lleven a que nos quiten el mal de ojo. Yo crecí viendo la magia. Y así fue como yo me hice más cercana a esos temas, si les soy honesta yo soy católica porque me obligaron a ir al catecismo, yo sí creo en Dios pero de un tiempo para acá me di cuenta de que no me encontraba en ninguna religión y me encontré mucho más en el tema esotérico, ha sido muy sanador, comenzó Yeri Mua.