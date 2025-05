Vanessa Bauche y Pascasio López podrían verse cara a cara, luego de que ella lo acusó de presunto abuso sexual

Fue en el año 2022, cuando la actriz Vanessa Bauche confirmó que había interpuesto una denuncia en contra de su colega, el también actor Pascacio López con quien trabajó en la serie de Netflix “Guerra de Vecinos” y en donde habría sucedido, los abusos en contra de Bauche.

En aquel año, la actriz reveló que durante las grabaciones de dicha serie, López la habría besado sin su consentimiento y además hacía sonidos de connotación sexual, pese a que esto lo reportó con los directores, no se tomaron cartas en el asunto, por lo que Bauche decidió demandarlo de manera legal por presunto abuso sexual y otros delitos. A tres años de esto, pronto los actores podrían verse cara a cara en un juicio oral.

En entrevista para la revista TVNotas, Bauche detalló que López ha agotado prácticamente todos sus amparos: “Creo que ahora sí ya es el último de sus amparos, porque le dieron muchos. Ya vamos a empezar, ahora sí, con el juicio oral. El caso ha tenido muchas falencias por parte de la propia Fiscalía”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de corrupción, esto en alusión al expediente de la también actriz Sarah Nichols, otra víctima Pascasio López que lo acusó de abuso sexual.

Por su parte, Vanessa Bauche reveló a la fuente mencionada que la audiencia debió de haberse llevado a cabo desde diciembre pasado, pero los amparos de López y la falta de notificación oportuna por parte de la Fiscalía postergaron la fecha.

La actriz Vanessa Bauche explicó a TVNotas que a López se le ofreció un juicio abreviado y la oportunidad de suspender el proceso, siempre que aceptara reparar los daños y asistir a terapia. No obstante, el acusado rechazó ambas opciones, por lo que la juez negó la suspensión.

“Una de las cosas que eran importantes y que no quiso aceptar fue ir a terapia. Ya se lo han dicho no sé cuántas veces en cada una de las audiencias que hemos tenido. Dice: ‘No, no’. Se pone bien violento. La juez ya de plano dijo: ‘Le niego la suspensión, porque no hay forma’. Lamentablemente hay mucha gente agresora que no se da cuenta, porque son psicópatas y narcisistas”. Dijo Bauche a TVNotas