3 rockeros mexicanos que murieron trágicamente y sus mejores canciones

En la escena del rock mexicano destacan bandas que se han vuelto icónicos por su propuesta musical y sus letras que han marcado a generaciones de fanáticos. Detrás de cada una hay músicos cuyo talento y personalidad aporta un sello distintivo a la agrupación y son el alma, y muchas veces el motor, de las mismas.

En los últimos años algunos de estos músicos mexicanos, fundadores de bandas que definieron el sonido del rock nacional con temas que forman parte del soundtrack de vida de millones de personas, se han adelantado en el camino.

Aquí te compartimos los nombres de 3 de los rockeros mexicanos más emblemáticos y algunas de sus mejores canciones.

Charlie Monttana

El famoso "vaquero rockanrolero" inició su carrera en la música como cantante de una banda llamada Perro Muerto; después, a principios de la década de los 80 se unió al grupo Vago, con quienes grabó el disco Suicida, del cual se desprende la canción Tu mamá no me quiere, uno de los grandes éxitos del rock urbano en México.

Más tarde, en 1998, ya como solista, Charlie Monttana lanzó el álbum Todos estos años, en el que incluyó el tema Vaquero rocanrolero, una de las canciones más emblemáticas de su legado musical. Charlie Monttana falleció el 28 de mayo de 2020 en la Ciudad de México, a causa de un infarto.

Rita Guerrero

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Rita Guerrero comenzó su formación musical en el taller infantil del departamento de Bellas Artes de la Universidad de Guadalajara. En 1987 conoció a un grupo de jazz conformado por Jacobo Lieberman, Alfonso Figueroa, Pablo Valero y Patricio Iglesias, a quienes se unió para formar Santa Sabina.

La banda creó temas con influencias gótcas, roqueras y étnicas, en los que la voz y el dominio escénico de Rita fue clave; algunos de los éxitos más recordados de Santa Sabina son Azul casi morado, No me alcanza el tiempo y Estando aquí no estoy. El 11 de marzo de 2011, tras una dura batalla contra el cáncer de mama, Rita Guerrero falleció en la Ciudad de México.

David Lerma "El Guadaña"

La madrugada de este 19 de mayo de 2025 se dio a conocer la muerte de David Lerma "El Guadaña", uno de los fundadores y la voz de la banda Bostik, una de las más emblemáticas de la escena del Rock Urbano, y aunque hasta el momento no se ha revelado el motivo de su deceso, en años recientes algunos problemas de salud lo llevaron a alejarse de los escenarios.

David, junto con Eduardo Cruz Martínez "Lalo Blues", Fernando Mendoza "El Fer" y Carlos Godínez "Charlie Bostik" fundó Bostik en 1983 y desde entonces se volvieron referentes, con éxitos como Viajero y Tlatelolco 68.