Poncho De Nigris asegura que Rey Grupero trató de destruir a su familia

Poncho De Nigris hizo una fuerte revelación que provocó sorpresa entre los internautas, al asegurar que Rey Grupero trató de destruir a su familia durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, “ese vato me hizo una marranada con el Fofo Márquez” comenzó diciendo, luego de leer que algunos usuarios de redes sociales mostraban su apoyo al influencer quien se encuentra participando en La Casa de los Famosos de Telemundo.

“Un día de la nada, el Rey Grupero sale en redes sociales y dice Poncho de Nigris se metió con mi mujer y en el baño abusó de ella, él y Fofo Márquez, y lo hicieron nota, nadie les creyó, para hacer chisme y generar vistas”, recordó el hermano de Aldo De Nigris.

Foto: Instagram musamistral

Poncho De Nigris relató que en ese momento decidió comunicarse con el YouTuber y ponerle un alto, señaló que de fondo se escuchaba la risa de Fofo Márquez quien incluso le decía que era cierto lo que había pasado “si Poncho lo hiciste, no te hagas”.

“Te acabas de equivocar conmigo, te acabas de cerrar las puertas para siempre con este escándalo que quieres hacer tratando de destruir una familia siendo mentira”, le reclamó Poncho De Nigris.

"Rey Grupero para mí es lo más chafo que existe en la vida": Poncho De Nigris

Después el exintegrante de Big Brother explicó que para él hay otras personas que deberían ganar La Casa de los Famosos de Telemundo porque dan mejor contenido como Luca Onestini, que no es violento y da contenido sano y sostuvo “hay niveles” e incluso añadió “sinceramente hay niveles y no pueden comparar La Casa de los Famosos México con la de Telemundo, allá meten a todos los que no quieren acá”.