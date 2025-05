Pepe Aguilar acude al hospital y se queja de pésima atención médica, ¿cuál es su estado de salud?

Pepe Aguilar sorprendió a sus fanáticos con una storie desde el médico. En una reciente publicación dio a conocer que estaba por tomar una cita, pero se quejó de la forma en que se atiende a las personas en los Estados Unidos, pues es donde actualmente reside el cantante junto a su familia.

En una reciente historia de Instagram se quejó de que en el territorio estadounidense, los médicos no son tan humanos como lo llegan a ser en México, pues dijo también que se trataba de la primera vez que asiste ante unos doctores en Texas, a pesar de que tiene varios años viviendo ahí.

"Los doctores en México sí son más humanos. Yo no sé cuántos de ustedes se identifiquen con los doctores de Estados Unidos, pero no manches, tratan mejor a mis perros los veterinarios. Aquí es como a ver wey, siéntate ahí, platícame tu historia, dime tus pecados. Te confiesan hasta la madre y luego ahí te dejan esperando, solo, triste y abandonado. Yo porque me llevo a mi vieja, soy un codependiente, no voy a ir solo", expresó.