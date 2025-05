Manelyk González pelea con Niurka Marcos en plena gala de “La Casa de los Famosos All-Stars” | VIDEO

"La Casa de los Famosos All-Stars" está en la recta final y Niurka Marcos se convirtió en la penúltima eliminada en medio de una fuerte polémica, pues mientras algunos fans le han mostrado su apoyo otros lanzaron fuertes críticas disgustados por su actitud en el reality show. Entre ellos Manelyk González, quien, pese a que comenzaron como aliadas en la competencia, pronto la unión se volvió en una intensa rivalidad por la que la influencer no dudó en confrontarla desatando una intensa discusión en plena gala.

La exestrella de "Acapulco Shore" también estuvo entre los últimos eliminados de la quinta temporada luego de protagonizar momentos de tensión con la vedette cubana, quien cambió drásticamente su estrategia con la salida de González y luego de que "Caramelo" y Rey Grupero le dieran la espalda por lo que anunció que a partir del instantes en el que la modelo dejó la competencia ella "jugaría sola".

Durante la gala de este martes 20 de mayo luego de su salida de "La Casa de los Famosos All-Stars", Niurka Marcos se sumó a otros exparticipantes y panelistas donde aseguró que Manelyk González no había sido su rival más grande en esta temporada. La modelo no se quedó callada y se burló de la llamada "Mujer escándalo" por haber sido sacada de la competencia; además, aseguró que estaba "obsesionada" con "Caramelo" y esto habría afectado su popularidad.

“No, Manelyk me odia y todo, pero, nena, es un show”, dijo Niurka Marcos y de inmediato la influencer respondió entre gritos: “No, es demasiado, yo no te podría odiar, no eres importante. La que no me saca de su cabeza y su boca eres tú (…) Tiene algo en contra de ‘Caramelo’ porque se obsesionó con él y no te salió, nadie te quería adentro de ‘La Casa’”.