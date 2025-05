Mamá de Octavio Ocaña señala a su exesposo de robarle los muebles y golpearla desde recién casados | VIDEO

Ana Lucía Ocaña, quien es la madre del actor fallecido Octavio Ocaña, dio a conocer en una entrevista con Javier Ceriani que sigue su proceso de divorcio, pero se ha puesto cada vez más complicado desde que decidió hablar ante la prensa porque sufrió violencia en diferentes aspectos.

En la conversación con el periodista de farándula internacional, Ana Lucía dio a conocer que la infidelidad comenzó cuando el señor se fue de la casa para vivir con otra mujer en Tabasco; sin embargo, hubo momentos donde regresó a la casa para decirle mentiras sobre su vida, además de otros momentos donde le robó.

"Cuando me vengo me dice que no cierre la casa bien, que no le ponga candados. cuando me voy, el señor va a la casa, como ya estaba en otra casa, saca ropa, saca aire acondicionado, casita de un perro, muebles, saca todo lo que pudo sacar y robarme de mi techo, se lo robó. Yo muy confiada que era la boda de mi hija, mi hija quería que yo la acompañara por unas cosas. El señor no quería que yo me fuera con él. El señor acabo yéndose con su mamá. Al llegar a mi casa encontré cosas desagradables, que me sacó muchas cosas"

Agregó también que muchas veces llegó a levantarle la mano e incluso la golpeó. Antes de tener a sus hijos, cuando estaban recién casados, Ana Lucía confesó que la golpeó hasta casi sacarle un ojo, pero ella lo defendió ante su familia y su suegro. Luego fue el propio Octavio quien la defendía de su padre.

"Muchas veces (me golpeó) hasta recién casada que no había tenido hijos, me puso una golpiza que casi me saca el ojo, mi suegro me dijo que lo dejara, que me fuera porque lo iba a matar. Me agarró así como un hombre con el puño. Cuando mi familia llega por mí, lleva mi madre, me pregunta qué me pasó, dije que me asaltaron"

Mamá de Octavio Ocaña se divorcia por violencia e infidelidad

En el programa también habló la hermana de Octavio, Bertha Ocaña, quien se dijo testigo, en muchas ocasiones, de la violencia que ejercía su padre en contra de su madre, pero también aceptó que fue violento en contra de sus hijas, lo que le hizo crecer con la idea de que los golpes o gritos y amenazas eran normales.

"Ahora sí que me tocó crecer entre este machismo y violencia que ejerció mi papá toda su vida en nuestro hogar. Es una realidad que cuesta mucho trabajo vivir o pasar una situación así, sobre todo como una niña, luego ser un adulto y verlo. Pensábamos que era algo normal, pero la violencia no debe ser normal en ningún lado. Es una realidad que me costó mucho aceptar, pero hoy también me duele mucho hablar porque es mi papá, pero no hay respeto de él hacia mí, se perdió hace mucho cuando empezó a ser así con mi mamá, yo traté de defenderla"

Por último, aseguró que con las entrevistas no están buscando, de ninguna manera, que el señor vuelva a su casa o vuelva con ellas, simplemente quieren visibilizar lo que atravesaron durante todos estos años, así como pedirle que se haga cargo económicamente de la señora.