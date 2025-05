Luis R Conriquez rompe el silencio, revela cuál era su relación con Valeria Márquez, influencer asesinada

Hace exactamente una semana te informamos el asesinato de la creadora de contenido, Valeria Márquez. La joven estaba haciendo una transmisión en vivo cuando fue dispararon en su contra, provocando su muerte de manera inmediata.

Días después se viralizó que Valeria Márquez, famosa por su contenido de belleza, participó en un video musical del cantante, Luis R Conriquez. La joven fue una de las protagonistas del sencillo "Koenigsegg" y los internautas viralizaron la actuación que tuvo.

A varios días del crimen, Luis R Conriquez, uno de los cantantes más famosos en la actualidad, concedió una entrevista en la que habló sobre la participación de la influencer, Valeria Márquez, en uno de sus videos musicales. Sus declaraciones dieron mucho de qué hablar.

A una semana del asesinato de la creadora de contenido, Valeria Márquez, el cantante Luis R Conriquez concedió una entrevista con el programa "¡Siéntese quien pueda!" en la que habló sobre su aparición junto a la influencer que fue asesinada en el estado de Jalisco.

En este sentido el intérprete de corridos tumbados aseguró que no conocía a Valeria Márquez, pues su cercanía no pasó más alá de un saludo. Luis R Conriquez explicó que nunca antes la había visto excepto en el video que aparecieron juntos.

"Estaba viendo ese suceso. No (la conocía), la verdad yo creo que un saludo así de lejos, no me tocó convivir con ella. Nunca la había visto más que en el video ese", contó.