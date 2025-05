Lanzan tráiler de "It: Bienvenidos a Derry", la nueva serie de HBO Max que marca el regreso del terrorífico Pennywise | VIDEO

"Vuelve al lugar donde todo comenzó...", fue esta la forma en la que HBO Max anunció esta mañana que el regreso del terrorífico payaso Pennywise y lo hicieron a lo grande al lanzar el primer tráiler oficial de su nueva serie: It: Bienvenidos a Derry. Con menos de dos minutos, emocionaron a los fans del cine de terror.

La noche del lunes, Max adelantó en sus redes sociales que hoy se liberaría el primer adelanto y no fallaron al mostrarnos la forma épica en la que It hará su regreso en los próximos meses. Siguiendo la historia que tenemos por el universo de Stephen King llega este 2025 en un formato de serie y del que ya sabemos, ocurrió mucho antes de las películas de 2017 y 2019.

¿Estás listo para conocer todo sobre este próximo estreno?, aquí te lo contamos todo, pues si bien la plataforma de streaming todavía no revela la fecha de estreno, ya dejaron en claro que será durante el otoño cuando la serie llegue a nuestras pantallas. ¡Prepárate para vivir el verano más aterrador de tu vida!

¿De qué trata It: Bienvenidos a Derry?

La serie It: Bienvenidos a Derry, bajo la dirección ejecutiva de Andrés Muschietti y su hermana Bárbara, nos pondrá 27 años antes de las historias que vimos gracias al director argentino en It (2017) e It: Capítulo Dos (2019); ahora, el temible universo del payaso nos muestra a un grupo de amigos que son los primeros en ser acechados por Pennywise, en la década de los 60's.

Vuelve al lugar donde todo comenzó...

La nueva serie original de HBO, #ITBienvenidosADerry, muy pronto en Max pic.twitter.com/Rl99LoA2pn — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) May 20, 2025

"En It: Welcome to Derry tratamos los mismos temas que en las películas, como son la amistad, la pérdida. Pero centrándonos también en el uso del miedo como arma", dijo Andy Muschiett a Entertainment Weekly.

¿Cuándo se estrena la serie de It?

Hasta el momento no sabemos cuántos capítulos tendrá ni cuándo se estrena, pero en el tráiler oficial que Max liberó hace unas horas podemos ver a un niño en medio de una tormenta de invierno pidiendo ayuda para salir de Derry, el pueblo donde nació esta leyenda que atemoriza a los más jóvenes.

Según se nos deja ver en este primer adelanto, la primera en desaparecer fue una niña de nombre Danielle, de quién no ha sido posible localizar el cuerpo y esto preocupa de más a un grupo de niños, quienes comienzan a sospechar de un homicidio sin que los adultos les crean, incluso la policía.

"Escuché voces en la tubería", dice una de las protagonistas de It: Bienvenidos a Derry, dejándonos ver que de nueva cuenta Pennywise llegará a ellos sin importar el cómo o el qué. En este primer adelanto no fue posible ver la caracterización del payaso, pero en la escena final su sombra saliendo de un lugar oscuro junto a su macabra risa ya dio mucho de qué hablar.

¿Quién es It en la nueva serie de Netflix? | Reparto It: Bienvenidos a Derry

HBO Max expandió el universo macabro y temible de Stephen King con la llegada de la serie It; Bienvenidos a Derry, una producción de 2025 protagonizada por Bill Skarsgård, quien protagonizará de nueva cuenta a Pennywise. Asimismo, se unen al elenco otros famosos como: