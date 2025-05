La Casa de los Famosos México, revelan a los dos famosos que ocuparán el lugar de Cecilia Galliano y Mauricio Garza

Será el próximo 27 de julio, cuando arranque la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Y aunque en un inicio se rumoreaba que Galilea Montijo ya no sería más la conductora de esta temporada y que su lugar iba a ser ocupado por la periodista Adela Micha, esto ya fue desmentido, por lo que la conductora de Hoy sigue al frente del reality show.

Lo que sí se ha confirmado es que habrá muchos cambios, empezando por que Pablo Chagra ya no será parte de esta temporada, junto a él también Cecilia Galliano y Mauricio Garza se despiden de las pre y post galas. Debido a esto recientemente se reveló quienes podrían ocupar su lugar.

Aunque aún no hay nada confirmado por la televisora y la casa productora encargada de hacer La Casa de los Famosos México, de acuerdo con la experta en temas de espectáculos, conocida en redes sociales como “Chamonic”, ya hay nombres para los nuevos conductores de las pre y post galas que se transmiten a través de VIX Plus.

Se trata nada más y nada menos que de Wendy Guevara, quién fue la primera ganadora de La Casa de los Famosos México y que desde entonces, su popularidad ha aumentado de manera exponencial. Debido a esto es que presuntamente “la pérdida” estará como conductora de las galas del polémico reality show.

Junto con Wendy Guevara, estará un querido actor y comediante que conquistó a todos con su participación en programas como “Me Caigo de Risa”, “Una Familia de 10”, “¿Tú crees?”, y actualmente está en la obra de teatro “Spamalot”, nos referimos a Ricardo Margaleff.

Entre rumores sobre su posible salida de las galas de La Casa de los Famosos México, Mauricio Garza estuvo como invitado en el podcast de Maca Carriedo, en donde confirma que una persona de la producción le pidió en repetidas ocasiones no hablar mal de Adrián Marcelo, durante la participación del regiomontano en la segunda temporada del reality show.

“No me dejaban criticar a Adrián Marcelo (...) Por eso yo tenía que dar mi pensamiento porque el que sale embarrado soy yo y el que sale jodido soy yo. Al final el programa se acaba, pero pues bye. Yo aventaba mis pensamientos muy chiquitos y sí me callaban acá”, dijo el también actor

Además de esto, Garza confirmó que entre él y Cecilia Galliano había muchos choques, ya que la conductora argentina no lo dejaba hablar y cada vez que podía le robaba la palabra. Recientemente Galliano dijo en un podcast que Garza le recordó a su mamá.

“A veces Ceci y yo chocábamos mucho por nuestras personalidades. Le tengo mucho cariño y le deseo siempre lo mejor, pero yo decía: ‘Pinch* Ceci, no me deja hablar, no me quiero andar peleando por la palabra’, pero Ceci no lo hacía por ching*r, sino se le iba la onda”, compartió Mau Garza.