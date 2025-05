Kenia Os buscaría un “futuro más estable” en la actuación dejando de lado la música

Kenia Os es de las grandes personalidades en México que comenzaron su carrera en la industria como creadora de contenido a través de plataformas como YouTube. Luego de ello dio un salto a la industria musical logrando ganarse el corazón del público hasta convertirse en una de las artistas más escuchadas; sin embargo, la joven cantante podría hacer una pausa a esta faceta de su vida para seguir uno de sus grandes sueños en el cine.

Es su simpatía, autenticidad y talento sobre el escenario lo que ha llevado al éxito a la interprete de “Mamita Rica”, quien no ha evitado ser blanco de controversia por los escándalos relacionados con su vida privada. Como la más reciente por su romance con Peso Pluma, y es que mientras algunos fanáticos lo han aplaudido otros no lo tomaron de la mejor manera, aunque esto no detiene el cariño y apoyo por la cantante.

¿Kenia Os abandona la música para debutar en el cine?

En un reciente encuentro con los medios retomado por el reportero Ernesto Buitron para su canal de YouTube, Kenia Os fue cuestionada sobre su futuro en la industria y los proyectos que siguen en su carrera. Ante esto, la cantante reveló que le gustaría seguir su sueño de ser actriz y participar en una película, algo por lo que está dispuesta a realizar una pausa en su exitosa carrera musical en la que ha participado con artistas como Anitta, Thalía, "La Joaqui" y "El Malilla".

“Creo que un futuro tal vez más estable. El futuro es incierto realmente y ahora estoy disfrutando muchísimo, me encanta lo que hago, me encantan los conciertos y demás, pero tal vez en un futuro cambiar o hacer otro tipo de actividades, por ejemplo actuar, que no lo he podido realizar porque siempre he estado en medio de tours (…) Me gusta el cine, me gustaría hacer alguna película, es algo que siempre he querido experimentar, desde muy chiquita, y que no he podido lograr por estar en esta industria”, dijo Kenia Os.

Ante el alboroto que su noticia podría generar entre sus fans, Kenia Os dejó claro que por el momento continuará con la música, pero no descarta en algún momento incursionar en la actuación al tratarse de uno de sus grandes sueños: "Tranquilos, falta mucho para eso, no se me alteren, falta muchísimo".

¿Quién es Kenia Os?

Modelo, empresaria, influencer y cantante, Kenia Guadalupe Flores Osuna es originaria de Mazatlán, Sinaloa, y a los 15 años comenzó su carrera compartiendo videos en YouTube sobre estilo de vida, belleza y su vida diaria. En 2018 incursionó en la música y se alejó de redes sociales, su éxito fue tal que estuvo nominada al Latin Grammy y se convirtió en una de las artistas más escuchadas en Spotify.