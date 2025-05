Justin Bieber aviva rumores de crisis tras pedir perdón a Hailey por hiriente comentario sobre Vogue

Aunque durante mucho tiempo Justin Bieber se mantuvo alejado de los escándalos y con los detalles de su vida privada fuera de los reflectores, sus recientes mensajes en redes sociales y apariciones públicas en las que protagoniza peleas con paparazzis lo colocaron en el ojo del huracán. Y es que, además, enfrenta rumores de una crisis en su matrimonio con Hailey Bieber, a quien le pidió una disculpa pública por un comentario hiriente que hizo en el pasado relacionado con su trabajo en la revista Vogue.

Hace tan sólo un año, en 2024, la pareja se mostraba más enamorada que nunca y renovaron sus votos en una íntima ceremonia de la que compartieron algunas fotografías en redes sociales anunciando al mismo tiempo que esperaban a su primer hijo. Sin embargo, podrían estar enfrentando una fuerte crisis en su matrimonio y así lo revelaría la actitud que el cantante ha tenido en público con la modelo más de una ocasión, además de que ella ha sido captada sola en importantes eventos, sin mencionar los sospechosos mensajes en Instagram.

Hailey Bieber se convierte en portada de Vogue

Hailey Bieber sorprendió a sus fans al compartir en redes sociales que ocupa la portada en el número más reciente de la revista Vogue. En éste la empresaria habla sobre las fuertes críticas y los ataques que recibe de los internautas, como aquellos por todo lo relacionado con Selena Gómez. Al respecto, la también modelo indicó que es el cantante quien le ha ayudado a superar los comentarios negativos.

“No hay nada que puedas hacer al respecto. He estado en una situación en la que he intentado contar mi versión de una historia o corregir una narración o decir la verdad de una mentira y entonces dicen: ‘Bueno, está mintiendo’ (…) He aprendido mucho de Justin, de verdad. Lleva haciendo esto literalmente desde que era un niño y ha tenido que enfrentarse al mayor escrutinio de todas las personas que conozco”, dijo la modelo.

Justin Bieber le pide perdón a su esposa, Hailey

El intérprete de “Baby” reconoció el triunfo de su esposa, Hailey, al ser parte de la portada de Vogue -que es una de las revistas con más prestigio en la industria-. Lo que llamó la atención de los fans fue el mensaje que escribió y que más tarde modificaría, pues en éste el cantante revela un conflicto del pasado en el que le hizo un comentario hiriente a la modelo asegurando que “nunca estaría en la portada de Vogue”.

"Yo, esto me recuerda cuando Hailey y yo tuvimos una gran pelea. Le dije a Hails que nunca estaría en la portada de Vogue. Uf, lo sé, muy cruel. Me sentí tan irrespetado que pensé: 'tengo que desquitarme'. Pero creo que a medida que maduramos, entendemos que no ayudamos en nada cuando buscamos venganza. Solo alargamos lo que en realidad queremos: intimidad y conexión. Así que, bebé, ya lo sabes, pero perdóname por decir que no conseguirías una portada de Vogue, porque claramente estaba muy equivocado”, escribió.

Justin Bieber le pide perdón a su esposa, Hailey. Foto: IG @justinbieber

Hailey Bieber niega crisis en su matrimonio y aclara a los rumores

En la entrevista para Vogue, Hailey Bieber también habló sobre los rumores que la rodean sobre su matrimonio y aseguró que la mayoría de lo que se dice al respecto “no es real”. Dejó claro que vive uno de los mejores momentos tanto con su familia como junto a su esposo, Justin, quien le ha mostrado su apoyo ante las críticas.