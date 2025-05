José Manuel Figueroa no conoce al hijo de Julián Figueroa y lanza especial petición a Imelda Garza | VIDEO

José Manuel Figueroa es una importante figura del entretenimiento en México, no sólo porque se trata del hijo de Joan Sebastian, uno de los grandes compositores del país, también porque aportó su granito de arena a la televisión nacional y a la música mexicana con telenovelas o canciones de gran éxito.

Sin embargo, una parte de la familia de su padre ha entrado en conflicto durante los últimos meses. José Manuel es medio hermano de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia que lamentablemente falleció a los 27 años. Éste joven tiene un hijo, quien sería un sobrino de José Manuel, pero lamentablemente no se conocen, de acuerdo con lo dicho por el propio intérprete mexicano.

En un reciente encuentro con la prensa, el José Manuel aseguró que por el momento no ha visto al menor, no tienen contacto y le gustaría, sin duda, establecer una relación cercana con él, ya que si bien es familia lejana, tiene mucho cariño por el pequeño, así como por la familia.

“Ojalá Imelda me dé la oportunidad, más adelante que esté todo más tranquilo, que pueda saludar al niño porque sí sería importante. Al final de cuentas, era mi medio hermano, existe cariño, obviamente tengo las ganas de conocerlo, sería fenomenal. No se pudo cuando Julián estaba vivo, no lo he conocido, me encantaría conocerlo, ojalá se abra esta puerta"