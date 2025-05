Familia de Octavio Ocaña asegura que el papá del actor era violento y manipulador

La señora Ana Lucía Ocaña, mamá del actor Octavio Ocaña, y su divorcio del señor Octavio Pérez sigue dejando de qué hablar. En esta ocasión, Bertha, hermana del exintegrante de Vecinos, y su mamá dieron más detalles de cómo fue la vida junto al papá. La familia habría asegurado que el señor es violento y manipulador, por lo que dieron más detalles de cómo fue la educación de las hermanas de Benito se basó en el uso de cinturones para reprimir malas conductas.

En entrevista para Venga la Alegría, Ana Lucía y Bertha dieron declaraciones que revelan algunas de las prácticas violentas que tenía el papá de Octavio Ocaña durante su formación. En las declaraciones, la hermana de Benito confirmó que su papá nunca les pegó, pero si llegó a usar el cinturón. Dentro de las declaraciones confirmó que fue una educación dura. Mientras que la mamá del actor, que en paz descanse, dijo que ella llegó a perder el hueso de una mano debido a los golpes que fueron propinados por su exesposo.

"A mí sí, yo no puedo decir que no, porque a mí si me llegó a golpear. En varias ocasiones tuve que ir a delegaciones y eso. Si se llegó al suceso de golpes y golpes extremos. Tuve hasta la pérdida de un hueso de una mano. Yo sí viví violencia, la verdad que sí. No le voy a mentir", dijo la mamá de Octavio Ocaña a los micrófonos de VLA.