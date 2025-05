Exparticipante de Exatlón México revela lo que sintió al ser pinchado en el Metrobús | VIDEO

Durante las últimas semanas se han presentado algunos casos de "pinchazos" en el transporte público. En esta ocasión fue el turno de un exparticipante de Exatlón México, quien comenzó a sentirse mal al intentar subirse al Metrobús. Después de presentar algunos malestares, el atleta decidió contar lo que vivió y todo lo que sintió tras ser victima de los pinchazos en el transporte público de la Ciudad de México.

El atleta que compartió su experiencia después de ser pinchado en el Metrobús fue Mauricio López, mejor conocido en redes sociales como MauWow. El exparticipante de Exatlón México aprovechó su perfil de Instagram para contar su historia ante sus seguidores. Mauricio narró lo ocurrido y, de paso, agradeció a todos por sus fans por sus mensajes de apoyos, pero también dejó claro que todos deben estar alerta para evitar sufrir algún accidente.

"Muchas gracias a todos los que me escribieron para saber cómo estaba. Estoy bien, pero les quiero contar lo que pasó para que vean que sí están pasando estas cosas y para que tomen precauciones también", dijo en su relato en redes sociales.

Mau López contó como sufrió el pinchazo en el transporte público (IG: mauwow)

MauWow narró lo que le ocurrió con el pinchazo en el Metrobús

Después de dejar claro que no sufrió ningún daño, decidió proceder a relatar como fue que ocurrieron los hechos y como se percató que había sido violentado por una persona dentro del transporte público. Mauricio explicó que fue al centro y en su regreso se subió en la estación Hidalgo para volver a su casa. En el camino de vuelta a su hogar, para ser más precisos en la estación Cuauhtémoc fue que comenzó a sentirse mal.

"Fui al centro... y de regreso me subí al Metrobús de Hidalgo y de ahí me fui hasta Etiopía, cuando iba en la estación Cuauhtémoc es cuando sentí un piquetito. No se sintió tan fuerte como una inyección, se sintió más leve", comenzó su historia López.

El atleta de parkour explicó que su primera reacción fue llevarse la mano a la pompa, donde le habían dado el pinchazo. Después de sentir comezón y llegó un pequeño calambre que significaba el primero de los síntomas. Al voltear a ver si había alguien a su alrededor, su vista se nubló, fue cuando sintió que se iba a desmayar.

Mau explicó los síntomas tras el pinchazo (IG: mauwow)

"Llegando a la siguiente estación no me quise bajar porque mi lógica era que la persona que te hace esto, cuando te sientes mal, te sigue entonces me esperé una estación más. Ya que llegué busqué a la guardia y le expliqué, le dije que ya había pedido transporte y que por favor estuviera pendiente. En lo que esperaba mi vehículo empecé a sentir en la pompa como cuando te inyectan y ahí fue cuando no tuve duda", dijo.

Después de su experiencia, Mau invitó a todos sus fans a estar atentos dentro del transporte público para evitar problemas. Dentro de las medidas que dio el exparticipante de Exatlón México fue que manden su ubicación en tiempo real a personas cercanas para que puedan darle un seguimiento por si pasa cualquier cosa.