EN VIVO le dicen a Majo Aguilar si su vida podría estar en peligro por cantar música regional mexicana

Uno de los nombres más importantes actualmente, en cuanto a música regional mexicana se refiere, es el de Majo Aguilar quien a pesar de llevar consigo el legado de la dinastía Aguilar, ha sabido encontrar su propio camino sin perder de vista su escencia. Sin embargo, su nombre es tendencia no por el talento que muestra arriba del escenario sino porque en la emisión más reciente de "Hoy", Majo vivió una experiencia poco común y cargada de simbolismo espiritual: una lectura de caracoles.

La lectura de caracoles es una práctica adivinatoria que tiene raíces en culturas antiguas, principalmente en regiones de América Latina y algunas comunidades indígenas. Consiste en arrojar un conjunto de caracoles (generalmente 16) sobre una superficie preparada previamente; el especialista o "lector" interpreta la posición, la forma y las combinaciones que los caracoles forman para ofrecer mensajes sobre la vida, el destino o la salud de la persona.

Fue así como durante la transmisión en vivo del programa "Hoy", invitaron a Majo a participar en una lectura de caracoles realizada por Jorge Flores, especialista en prácticas esotéricas. La cantante, vestida con un elegante traje azul, expresó su deseo de recibir únicamente mensajes positivos, por lo que tras sostener los caracoles entre sus manos, los lanzó sobre la mesa preparada para la lectura, revelando mensajes impresionantes.

Majo Aguilar y la protección que tiene desde el más allá

Completamente en vivo y después de la petición hecha por Majo, Flores tomó los 16 caracoles y los sostuvo en sus manos, explicando que el ritual requiere concentración y energía para captar las vibraciones del consultante. Al lanzar los caracoles sobre la mesa, comenzó a interpretar las formas y afirmó que la cantante posee un espíritu que la protege al mismo tiempo que alguien de su familia reza constantemente por ella, proporcionándole una "buena vibración" lo que la ayudará a evitar que sea víctima de situaciones graves.

Antes que nada, dice que tienes un espíritu positivo te cuida y te protege [...] Tú nunca serás víctima de atentados o cosas graves porque hay seres de luz que te protegen desde el nacimiento, sentenció Jorge Flores.

De acuerdo con expertas en el esoterismo, la presencia de "seres de luz" puede significar que existen entidades protegen al individuo de peligros físicos y energéticos. Esto llamó la atención de muchos espectadores, sobre todo considerando la fama y exposición pública de la cantante, así como su trabajo en la música regional mexicana, que muchas veces llega a ser peligrosa para algunos artistas

Y por si esto no fuera poco, Jorge Flores también destacó la relación armoniosa y comunicativa que Majo mantiene con su familia, afirmando que aunque no hay uniones perfectas, la suya parece ser muy sólida y amorosa. Y es que la familia Aguilar, formada por figuras legendarias como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, es conocida no solo por su talento sino también por su fuerte vínculo emocional y espiritual, lo que puede explicar la influencia protectora mencionada en la lectura.

Me dice que hay muy bonita comunicación con tus padres, que son una bonita familia [...] Aunque no hay familias perfectas me dice que tu familia puede ser perfecta, dijo el especialista.

Lectura de caracoles revela el problema de salud que sufre Majo Aguilar

En el ámbito de la salud, el especialista le indicó a Majo Aguilar que su organismo podría ser propenso a presentar dificultades relacionadas con el sistema digestivo, una observación que la cantante no negó. De la misma forma, Flores mencionó que, en ciertos momentos, Majo podría experimentar zumbidos en los oídos y según explicó, éstas que serían señales de un proceso espiritual más profundo.

Dice que hay momentos en los que escuchas como zumbidos en tus oídos, dice que son de conciencia que se elevan. Dicen que zumbar sonidos en el oído es porque hay niveles de conciencia que se están elevando, finalizó Jorge Flores.

La intérprete, visiblemente desconcertada por la precisión de los comentarios, no pudo ocultar su asombro: "estoy en shock, todo le ha atinado", exclamó, dejando entrever que varios de los aspectos revelados coincidían con vivencias personales que no habían sido compartidas públicamente.