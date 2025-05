Belinda interpretará a la emperatriz Carlota en su nuevo proyecto

Belinda sigue sumando éxitos en su carrera tanto en la música como en la actuación, esta vez realizará un importante papel por el que no pudo contener su emoción. Y es que dará vida a Carlota de Habsburgo, emperatriz de México, en una serie en la que se abordarán detalles de su vida, su llegada al país, su papel en la política nacional y su historia de amor con el emperador Maximiliano.

Fue a través de sus redes sociales que la intérprete de "Luz sin gravedad" dio a conocer la noticia sobre su participación en la serie cuya producción estará a cargo de Sony Pictures y en la compartiría créditos con actores como Jaime Lorente, con el papel de Maximiliano; Miguel Ángel Silvestre como Alfred Van Der Smissen, y Mabel Cadena como Josefa.

"Hace más de dos años que soñaba con este proyecto y hubo momentos en los que pensé que no pasaría. Hoy es una realidad. !Todavía no lo puedo creer! Voy a interpretar a Carlota, la última emperatriz de México, en la nueva serie de Sony, y no tengo palabras para describir lo que esto significa para mí. Además de compartir con actores que he admirado profundamente", escribió Belinda en su cuenta de Instagram.