Así lucía Valeria Márquez, la influencer asesinada, antes de ser modelo | VIDEO

El pasado 13 de mayo, las redes sociales colapsaron, luego que quedó grabado y se viralizó el momento en el que la influencer Valeria Márquez, mientras se encontraba haciendo un live, fue acribillada y falleció de manera inmediata, todo quedó grabado.

A una semana del asesinato de la joven que era muy conocida en redes sociales y que su belleza la llevó a ser parte de videos musicales y que además trabajó como modelo, han surgido imágenes de Valeria antes de dedicarse a ese ámbito y ser una figura muy popular en redes sociales.

Tras el asesinato de la joven Valeria Márquez, han surgido diversos videos en donde amigos y familiares, lamentan que la joven haya fallecido de tal manera, por lo que han pedido justicia. Uno de estos videos ha llamado la atención de internautas, ya que muestran cómo lucía la fallecida modelo, antes de ser famosa.

"Ya me dejé de bandidos", Valeria Márquez aseguró ser "una niña bien" previo a su asesinato: VIDEO

“No estoy para que me crean”, Vivian de la Torre reaparece en redes tras el asesinato de Valeria Márquez

Aunque la mayoría de sus seguidores la recuerdan con un físico similar al de una famosa muñeca, lo cierto es que, antes de portar esa espectacular cabellera dorada, Valeria tenía el cabello en color castaño, usaba brackets y maquillaba sus pestañas naturales, pues, no portaba extensiones de éstas.

Una joven que se hace llamar en redes sociales como @monsvillanuevaa compartió un video en TikTok, en donde muestra la foto de Valeria Márquez antes de comenzar su cambio físico, en el escribió lo siguiente: “Muchos te conocieron como Valeria Márquez de los ‘lives’, pero Dios te puso en mi vida cuando solo eras la güera. Hasta el cielo mi niña hermosa”.

Descansa en paz Flaquita siempre te recordaremos como la mujer tan amorosa que fuiste, tenías una energía y un brillo que muy pocas personas logran, te amaré por siempre y te recordaremos con esa gran sonrisa no fuiste solo Valeria Marquez la de TikTok fuiste una mujer que brillaba de verdad brillaba muchísimo vuela alto y descansa en paz goldaaaaa???????

Aunque el cambio físico de Valeria fue evidente, la misma joven no tenía reparo en compartir con sus seguidoras las cirugías y tratamientos estéticos a los que se había sometido para alcanzar la belleza que ella deseó, pues, evidentemente, la fallecida influencer lucía como una muñeca.

Sin embargo, tan solo un par de días antes de su asesinato, la joven confesó que estaba por realizarse una nueva cirugía, la cuál, según ella, sería la última. Y es que, Valeria tenía planes de cambiar los implantes de sus senos, ya que éstos los quería que estuvieran por debajo del músculo.

“Me quiero cambiar los implantes, yo no tengo mis implantes, no los tengo por debajo del músculo y yo los quiero por debajo del músculo, nomás me voy a cambiar eso”, dijo Valeria en un live 48 horas antes de ser acribillada