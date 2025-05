Aseguran que Ángela Aguilar tiene a un infiltrado cerca de Nodal que lo vigila: “no lo deja respirar”

La pareja más polémica de los últimos años, está cerca de cumplir su primer aniversario de casados, y aunque han habido muchos chismes alrededor de ellos, Nodal y Ángela Aguilar se han mantenido firmes con su amor, pese a los múltiples señalamientos en su contra.

Pese al amor que han demostrado tenerse, un nuevo rumor sale alrededor de “La Señora González”, como ha pedido Ángela que la llamen. Y es que, ahora, aseguran que la nieta de Flor Silvestre tiene a un infiltrado dentro del equipo de Nodal, para que le den santo y seña de lo que el sonorense hace.

Una fuente cercana al cantante sonorense reveló detalles preocupantes a la revista TVNotas, sobre el matrimonio “González Aguilar”. Lo que más llamó la atención fue una afirmación tajante: Ángela tiene a alguien en el equipo de Nodal que le informa todo lo que él hace.

Aunque los problemas en cualquier relación son comunes, en el caso de esta pareja la situación parece ir más allá de simples desacuerdos. “En los últimos meses ha sido celosa, mandona, controladora y caprichosa con él”, expresó la fuente. Asegura que Nodal ha tolerado mucho, movido por el amor que siente por Ángela, pero también advierte que su paciencia podría llegar al límite.

Uno de los datos más llamativos revelados por esta persona es que, al parecer, Ángela cuenta con ayuda dentro del equipo de trabajo de Nodal. “Hay una persona que trabaja con ellos que le avisa de todo a Ángela. Así, lo tiene bien checadito”, afirmó.

Pese a todo, según la fuente de TVNotas, aseguran que entre ellos sigue habiendo amor. Pues Nodal, está muy enamorado de su esposa, sin embargo, notan al sonorense de mal humor y muy estresado. Y es que, aseguran que no se trata de una pareja rota, sino de una pareja en crisis.

“No digo que la dejó de amar... pero ella ya sobrepasó el límite del espacio personal”, puntualizó. El riesgo, aseguran, es que tanto control termine por alejar definitivamente al cantante, la fuente advierte que ambos deben calarse, él bajarle al coqueteo y ella dejar de ser tan celosa, controladora y caprichosa.

“Si él no calma la hormona, tendrá muchos problemas con la familia Aguilar. Y si ella no le baja 3 rayitas a sus celos, lo va a hartar y la van a mandar muy lejos. En caso de que exista una infidelidad, obviamente ella no lo dirá. Jamás saldría a decir que fue engañada. Ella sabe perfectamente lo que tiene en casa. Como dicen por ahí: ‘Serás medido con la misma vara’. Eso está más que claro”, dijo la fuente para TV Notas