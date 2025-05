Raphael revela cómo ha sido luchar contra el linfoma cerebral

El icónico intérprete español Raphael ha roto el silencio por primera vez acerca del linfoma cerebral que le fue detectado a finales de 2024. En una entrevista reciente, el artista de 81 años compartió detalles sobre el momento en que comenzó a sentirse extraño, su internamiento en el hospital y su proceso de recuperación. Además, confirmó su regreso a los escenarios, asegurando que la música sigue siendo su razón de vivir.

El 17 de diciembre de 2024, Raphael se encontraba en Madrid grabando el especial navideño del programa La Revuelta, conducido por David Broncano. En ese instante, el cantante comenzó a experimentar dificultades para hablar. “Me acuerdo de querer decir algo y que saliera otra cosa; ahí ya sabía que tenía un problema”. Aunque en ese momento no pensó que fuera algo serio, la situación se volvió alarmante al notar que no podía comunicarse con claridad. “Quería decir una cosa y salía otra. No sabía cómo expresarlo en palabras. No tenía control sobre la situación. Es una sensación terrible”.

Ante la evidente dificultad, el equipo del programa optó por llevarlo de inmediato al hospital, donde permaneció internado durante diez días. Fue entonces cuando los especialistas le diagnosticaron un linfoma cerebral primario, una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. “Si te digo que no me asusté, mentiría. Pero si te digo que estuve asustado, pues tampoco”, explicó Raphael, mostrando su habitual entereza frente a la adversidad.

Tras recibir el diagnóstico, Raphael se sometió a un tratamiento exhaustivo, siguiendo fielmente las indicaciones de los médicos.

“No puedo fingir que no me importó el diagnóstico. Es otro tipo de sentimiento, es aceptar lo que me ocurre, un ‘póngale solución’”, afirmó. Su mentalidad positiva y su disciplina fueron cruciales en su recuperación, lo que le permitió anunciar su esperado regreso a los escenarios.

Raphael retomará su gira en junio

Fue un momento complejo para el cantante. Foto: Agencia México

El cantante confirmó que retomará su gira de conciertos el próximo 15 de junio en el Teatro Romano de Mérida. “Extraño muchísimo el escenario. Me hace falta. Yo no me voy a ir nunca”, declaró con emoción. Sin embargo, ha decidido ajustar su ritmo de trabajo para preservar su salud. “Voy a intentar, de ahora en adelante, ofrecer un concierto por semana. Lo que no quiero es meterme en giras sin sentido”, explicó.

Raphael, cuyo nombre real es Rafael Martos Sánchez, nació en Linares en 1943 y ha construido una de las trayectorias más firmes y admiradas en la música en español. Con más de sesenta años en la industria, ha sido pionero en la balada romántica y ha dejado una marca imborrable con clásicos como Yo soy aquel, Mi gran noche y Como yo te amo. Su estilo inconfundible y su entrega total sobre el escenario lo han consolidado como un verdadero símbolo de la música.

En el plano personal, Raphael está casado con Natalia Figueroa desde 1972 y juntos tienen tres hijos. Sus seres queridos ha sido un pilar esencial en su proceso de sanación. “Mi familia me ha pedido que me cuide, pero no que abandone la música”, comentó.

A pesar de los retos de salud, Raphael continúa mirando al futuro con esperanza. “Quiero estar en todas partes mientras Dios me lo permita”, afirmó. Su regreso a los escenarios no es una despedida, sino una reafirmación de su amor por el arte. “El día que tenga que irme, me iré, pero no puedo hacer una gira de despedida. ¡Qué martirio sería!”, expresó, dejando en claro que su pasión por la música permanece intacta.