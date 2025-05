Muere Ruth Buzzi, querida comediante con Alzheimer que participó en "Plaza Sésamo", estaba en cuidados paliativos

La comediante Ruth Buzzi, una de las figuras más icónicas de la televisión estadounidense, falleció a los 88 años el pasado 2 de mayo del 2025 en su hogar de Texas, tras una larga batalla contra el Alzheimer; la noticia fue confirmada por su agente, Mike Eisenstadt, quien detalló que Buzzi había estado recibiendo cuidados paliativos en sus últimos días. Su legado, que abarcó más de 200 apariciones en televisión a lo largo de una carrera de 45 años en donde brilló en programas como "Plaza Sésamo" y "El show de los muppets".

Ruth Ann Buzzi nació el 24 de julio de 1936 en Westerly, Rhode Island, en una familia con una fuerte conexión con las artes; su padre, Angelo Buzzi, era un escultor renombrado, y fue él quien inspiró el amor de Ruth por el arte en todas sus formas. Desde pequeña, Buzzi mostró una gran inclinación por el mundo artístico, lo que la llevó a ingresar a la prestigiosa Pasadena Playhouse a los 17 años.

No pasó mucho tiempo antes de que su talento fuera reconocido y, dos años después, comenzó a trabajar con el cantante Rudy Vallee en un espectáculo de comedia musical durante sus vacaciones de verano. Este fue solo el comienzo de una carrera que la llevaría a conquistar grandes escenarios de Broadway y, eventualmente, la televisión nacional.

Buzzi pronto obtuvo una tarjeta del sindicato Actors' Equity antes de graduarse en la Facultad de Artes Teatrales, lo que marcó su entrada definitiva en el mundo del entretenimiento profesional. La televisión fue el escenario en el que alcanzó la fama y se convirtió en una figura imprescindible de la cultura pop estadounidense.

Su primera aparición en la pantalla chica fue en 1964 en "The Garry Moore Show" y anque su papel fue breve, sirvió para abrirle las puertas de otros grandes programas de la época. A partir de ahí, su carrera en televisión comenzó a despegar, y pronto se convirtió en un rostro recurrente en los programas de variedades más populares de la CBS.

Pero la fama internacional llegó con el programa "Rowan & Martin’s Laugh-In", que se emitió entre 1968 y 1973; este show de comedia de formato libre se caracterizó por su estilo irreverente y su capacidad para romper las normas de la televisión convencional de la época.

Buzzi, quien fue parte del elenco original, interpretó uno de los personajes más memorables de la serie: Gladys Ormphby, una mujer cuyo bolso se convertía en su arma principal para golpear a quienes la molestaban, una imagen que se convirtió en un ícono de la cultura pop. Gladys no solo era un personaje cómico, sino también un símbolo de las personas que luchan contra la opresión y el abuso, por lo que su esposo, Kent Perkins compartió una imagen en su cuenta de Facebook revelando el último mensaje de la actriz antes de morir.

Este es el marido de Ruth Buzzi escribiendo en su página. Me pidió que les agradeciera a todos por ser tan buenos con ella durante tantos años. Ella quiere que sepas que probablemente se divirtió más haciendo esos programas de lo que tú viéndolos. Si has conocido a Ruthie y te has tomado una foto con ella, por favor publícala abajo. Si tienes un gran recuerdo de su carrera que disfrutaste -un boceto de comedia especial, o un momento que te hizo reír- compártelo con nosotros. Ruthie te ama, se lee en la publicación.