Muere de forma trágica la cantante de “I Kissed A Girl”, en un incendio en su casa

La cantautora Jill Sobule, quien cobró popularidad en los años noventas con éxitos como "I Kissed a Girl" y "Supermodel" de la banda sonora de la película "Clueless", falleció de forma trágica esta madrugada del jueves en un incendio en su casa en el área de Minneapolis, informaron medios de comunicación a la edad de 66 años.

Su manager, John Porter, confirmó su muerte en una declaración al Minnesota Star Tribune. Según su sitio web, Sobule tenía previsto actuar el viernes en su Denver natal para presentar canciones de su musical autobiográfico "F*ck 7th Grade", que fue nominado en 2023 a un premio Drama Desk.

Sobule fue recordada por un conjunto diverso de música que abarcaba desde temas profundamente íntimos hasta temas socialmente conscientes en una carrera discográfica que abarcó una docena de álbumes a partir de 1990 con su colección debut producida por Todd Rungren, "Things Here Are Different".

Su álbum homónimo de 1995 incluyó dos de sus mayores éxitos: “Supermodel”, de la comedia de Hollywood sobre la transición a la edad adulta “Clueless”, y “I Kissed a Girl”, considerada ampliamente como la primera canción abiertamente LGBTQ+ en entrar en la lista Billboard Top 20 de sencillos. Alcanzó el puesto número 20 ese año.

La canción atrajo renovada atención en 2008 cuando Katy Perry lanzó un sencillo diferente con el mismo título.

Las autoridades de Woodbury, Minnesota, un suburbio de Minneapolis, están investigando la causa del incendio en la casa donde se encontró Sobule, informó el Star Tribune.

Con información de Reuters