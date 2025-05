La desgarradora canción de RM de BTS: "Creí que estaba destinado al club de los 27"

RM de BTS estrenó una nueva canción a casi un mes de salir del servicio militar, el rapero K-Pop dejó preparado un proyecto en colaboración con Tablo de Epik High, una de las bandas surcoreanas que inspiró a toda una generación, incluida la boyband. El tema generó una gran reacción entre las fans, sobre todo por la reveladora letra.

Es conocido que RM es uno de los mayores amantes de la música fuera del K-Pop, su proyecto en solitario dejó en claro la visión artística que posee dentro y fuera de BTS, incluso su video "LOST!" ha ganado premios por la dirección y diseño de producción. También ha sido bastante honesto respecto a su mentalidad musical y personal.

Antes de enlistarse, RM de BTS reveló en un programa junto a su compañero Jimin que se distanció del grupo pero durante su servicio militar confesó que se volvieron más cercanos entre sí pese a la distancia. El rapero también ha utilizado su música para desahogarse y plasmar sus experiencias personales.

Su colaboración con Tablo no fue la excepción, de acuerdo con una entrevista con The Rolling Stones el integrante de Epik High reveló la historia detrás de "Stop the rain".

RM habla del club de los 27 y conmueve a sus fans con "Stop the rain"

RM y Tablo de Epik High lanzaron su colaboración "Stop the rain", una canción bastante emotiva como reveladora. De acuerdo con el rapero, el integrante de BTS lo motivó a publicar la canción en la que trabajaron hace tiempo, pese a que explicó que se sentía demasiado personal.

Tablo también compartió que la letra parecía más un diario para ambos, pues tocaron experiencias que han padecido a lo largo de su carrera. Para él, la polémica en su contra debido a un rumor que escaló a críticas desproporcionadas al ser señalado de mentir en sus estudios. Para RM, el idol de BTS reveló que le asustaba la idea del club de los 27.

El ARMY de BTS externó su preocupación de que el rapero se haya enfrentado a tales pensamientos, pues el club de los 27 hace referencia a los músicos que murieron a tal edad.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues las fans de RM se sintieron conmovidas al poder escuchar la canción, pues consideran que confía demasiado en su fandom para compartir una canción honesta y reveladora, cuyo mensaje es que pueda ayudar a quien la escuche si atraviesa un mal momento en su vida.