La canción de los Tigres del Norte perfecta para dedicarle a tu mamá el 10 de mayo

Este Día de las Madres no pueden faltar los detalles para la jefa del hogar. Especialmente los regalos, claro, siempre es importante ofrecer algo material por más pequeño que sea, pero hay quienes elevan esta experiencia con una serenata, por ejemplo, donde es muy importante la pieza que elijas.

Claro que dependerá del género que manejes en ese momento, pero si decidiste contratar una banda de norteño, entonces existe una canción de Los Tigres del Norte que puedes dedicarle a tu madre con todo el cariño del mundo, y a la vez regalarle unas palabras bonitas si existe algo por lo que tengas que pedirle perdón. Amor de madre es un clásico que no puede faltar.

La canción "Amor de Madre" de Los Tigres del Norte es un emotivo corrido que explora profundamente el amor incondicional y el sacrificio de una madre. A través de la narrativa, se destaca la pureza y la fuerza de este vínculo, presentándolo como algo casi divino e insustituible en la vida de una persona. La letra enfatiza cómo nadie más en el mundo puede ofrecer un afecto tan desinteresado como el de una madre.

En un tono de reflexión, tal vez de arrepentimiento, la canción evoca la figura materna como un faro de guía. Se reconoce el dolor que una madre puede sufrir por sus hijos, se anhela su perdón, se pide su bendición, especialmente después de su partida. La imagen de la madre en un "trono celestial" sugiere una idealización de su figura y un reconocimiento de su importancia trascendental en la vida del narrador, cuyo único consuelo parece ser el recuerdo de su amor.

Dame por dios tu bendición

Oh! Madre mia adorada

Que yo a tus pies pido perdón

Por lo que tanto has sufrido

Ahora que estás en la mansión

Una mirada te pido

Oh! Madre querida ruega por mi al creador...

Tú que estás en la mansión

De este trono celestial

Mándale a mi corazón un suspiro maternal

Un suspiro maternal mándale a mi corazón

Que me llegue que me hiera el corazón

Mira madre que en el mundo

Nadie te ama como yo

Mira que el amor de madre

Es tan grande como dios

Mira madre que en el mundo

Nadie te ama como yo

Se acabo el amor de madre

Que era mi única illusión

Tú que estás en la mansión

De este trono celestial

Mándale a mi corazón un suspiro maternal

Un suspiro maternal mándale a mi corazón

Que me llegue que me hiera el corazón