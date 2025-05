Gaby Spanic acusa a Pablo Montero de abusar sexualmente de ella y violentarla de diversas formas

El cantante y actor mexicano Pablo Montero se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras ser acusado públicamente de cometer una agresión sexual en contra de la actriz venezolana Gaby Spanic. Por medio de una entrevista realizada para el periodista Javier Ceriani para su canal de YouTube, Spanic detalló que la agresión habría sucedido en la primera temporada de "La Casa de los Famosos", transmitida en 2021 por Telemundo.

Según lo relatado por Spanic a Ceriani, todo sucedió durante una de las fiestas del reality y mientras ella se encontraba en el cuarto de fumadores, Pablo Montero en estado de ebriedad, la abordó de manera inapropiada. La actriz describió que Montero le quitó el cigarro de la boca, lo dejó caer sobre su pecho y procedió a tocarla sin su consentimiento, además de intentar besarla a la fuerza. Spanic afirmó que gritó pidiendo ayuda, pero no recibió asistencia inmediata.

Se metió en el cuartito de fumadores, estaba muy pe** ese señor. Y bueno... se me fue encima, me quiso besar a la fuerza, me agarró los senos, el cigarro me quemó los pechos... ¡se me fue encima! Y yo pegaba gritos, declaró Gaby Spanic en entrevista con Javier Ceriani.