El Medio Metro sufre accidente automovilístico en contra de un tráiler, ¿cuál es su estado de salud?

Medio Metro, uno de los más populares personajes de la internet en los últimos años, dio a conocer en las redes sociales que tuvo un fuerte accidente automovilístico que puso en peligro su vida. Lamentablemente se quedó sin frenos, como lo explicó él mismo en un video para su Facebook oficial.

Además, agregó una fotografía de su camioneta, misma que puede verse toda destrozada del frente. Tanto el cofre como la parrilla, la defensa y los faros de su automóvil quedaron destruidos, lo que le costará un buen dinero para realizar las reparaciones.

“Ayer tuvimos un accidente. Chocamos, ayer me quedé sin frenos y chocamos la camioneta; ahorita está en hojalatería, la están componiendo. Ahorita subiré una foto a la página, quedó toda destrozada del frente. Iba con mi señora, con mi bebé, no les pasó nada. El chofer, el camionero se frenó de putazo, yo iba atrasito y me amarré, no me agarraron los frenos”, fueron las palabras que brindó a su público.