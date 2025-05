Cantante OV7 recuerda con dolor el momento en que vio a sus padres morir frente a ella | VIDEO

La cantante mexicana Érika Zaba, conocida por ser una de las voces femeninas del popular grupo OV7, compartió recientemente detalles desgarradores sobre un evento que marcó su vida para siempre: la trágica muerte de sus padres en un accidente automovilístico.

El relato de Zaba se centra en un viaje por una carretera que describe como peligrosa. En ese fatídico trayecto, el vehículo en el que viajaba junto a sus padres sufrió un impacto, arrebatándoles la vida de manera instantánea. La propia Érika resultó gravemente herida, sufriendo una fractura de cráneo e inflamación cerebral.

"Te acuerdas como entre sueños, pero no sabes qué es real, qué no, eso te lo van aclarando con el paso de los años”, fueron los primeros recuerdos que tuvo detrás del incidente.

Un detalle aún más impactante de su testimonio revela el papel involuntario que jugó en la comunicación inicial del accidente. Según le informaron posteriormente, fue ella, en medio de la confusión y el shock, quien proporcionó los nombres de sus padres y hermanas como información de contacto. Este recuerdo, aunque borroso, subraya la magnitud de la tragedia.

Tras el accidente, ocurrido en Chilpancingo, la situación se tornó aún más crítica debido a la precariedad de la atención médica inicial. Érika presentaba múltiples fracturas, incluyendo una expuesta en la pierna, que se rompió en dieciséis pedazos. Sin embargo, la mayor preocupación para los médicos era su estado neurológico. Ante la falta de recursos especializados en el hospital local, se tomó la decisión de trasladarla de urgencia a un hospital en la Ciudad de México.

Al ingresar al hospital en la capital, Érika cayó en coma y fue ingresada a terapia intensiva durante un periodo prolongado. El impacto físico de sus heridas era tan severo que, en un principio, ni siquiera sus hermanas podían visitarla. En un destello de lucidez en medio de la sedación, recuerda ser sacada en una silla de ruedas a una sala de espera repleta de gente que la saludaba, una escena que en su estado confuso no lograba comprender.

“Los extraño todavía.Los necesito. Los recuerdo, pero yo sé que donde están me guían, me cuidan y ellos han hecho que tenga diferentes bendiciones y cosas buenas en mi vida que evidentemente no me hubieran pasado, porque vienen de allá arriba. Soy una persona muy bendecida, y estoy segura de que todas las bendiciones que tengo, el esposo que tengo, poder ser mamá, el trabajo que tuve toda mi vida, fue mi sueño”, recordó