Wendy Guevara revela por error que Paola Suárez será parte de "MasterChef Celebrity" | VIDEO

Han pasado casi 10 años desde la publicación del video con el que Wendy Guevara y Paola Suárez saltaron a la fama en redes sociales como "Las Perdidas", desde entonces se abrieron paso en la industria del entretenimiento con importantes proyectos en el que cautivan al público con su sentido del humor. Tal y como podría ocurrir con Paolita como parte de "MasterChef Celebrity" y es que su amiga lo reveló por accidente durante una transmisión en vivo.

El arrollador triunfo de Wendy Guevara en la primera temporada de "La Casa de los Famosos México" colocó la mira sobre todas las integrantes de "Las Perdidas", a las que se han sumado algunas amigas tanto de la influencer como de Paola Suárez. Entre ellas Karina Torres que también enfrentó rumores de su participación en la tercera entrega del polémico reality show y aunque lo ha negado es especula que sería una de las grandes sorpresas.

¿Paola Suárez se suma al elenco de "MasterChef Celebrity"?

Fue durante una transmisión en vivo este domingo 18 de mayo cuando Wendy Guevara reveló por error que su gran amiga, Paola Suárez, podría sumarse al elenco de "MasterChef Celebrity". Aunque algunos han señalado que podría tratarse de una broma, pero la expresión de Paolita confirmaría la noticia. Hasta el momento no se han revelado detalles al respecto y no se sabe si será parte de la siguiente temporada o si tendrá una aparición especial a la que está en curso.

"La 'Patas' va a estar en 'MasterChef', ella no puede decir, pero yo sí", dijo Wendy Guevara al hablar sobre el contrato que tendría Paola Suárez en el que destacarían que no puede revelar detalles sobre su participación. Aunque la también youtuber no dio detalles al respecto fue su actitud la que algunos de sus seguidores tomaron como una confirmación de su llegada a la "Cocina más famosa de México".

Wendy Guevara responde a rumores sobre "La Casa de los Famosos México 3"

Wendy Guevara también respondió a los rumores que se hacen cada vez más fuertes sobre su participación en la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México", aunque con un sitio como conductora. En éstos también se menciona la salida de Cecilia Galliano, Mauricio Garza y Pablo Chagra, éste último ha sido el único que confirmó su salida del proyecto. Mientras tanto, la influencer no desmintió la información y aclaró que tiene un contrato por el que no podría mencionar nada.