Ray Manzarek, leyenda de The Doors, colaboró en este disco de Aleks Syntek

Los músicos que se vuelven leyendas aparecen ante nosotros como personajes míticos, seres inalcanzables que desde su lugar de culto, donde parecen inalcanzables, nos iluminan con sus creaciones. Uno de los grandes sueños de todo músico es conocer a los artistas que han sido sus referentes y que los han inspirado, y crear algo juntos, un acorde, una canción, un disco.

Esa ilusión se volvió realidad para Alexs Syntek. En marzo de 1993, Alexs Syntek y la Gente Normal, la banda conformada por el músico mexicano, León Chiprut y Michel Rojkind, lanzó su segundo álbum, Más fuerte de lo que pensaba, del que se desprenden algunos de sus temas más famosos, como Mis impulsos sobre ti, Cuando estoy contigo y la canción que da nombre al álbum.

Entre los 14 temas del disco destaca uno por contar con la colaboración de una leyenda de la música: Ray Manzarek, quien fuera tecladista de The Doors, participó en el tema Nuestras costumbres.

El cine conectó a Ray Manzarek con Aleks Syntek

En una entrevista para el podcast Los Dioses del Marketing, Aleks Syntek contó la anécdota de cómo se logró que Ray Manzarek, músico, cantante, productor, director de cine y escritor estadounidense, fundador de una de las bandas de rock más icónicas de todos los tiempos se incorporara a la producción de Más fuerte de lo que pensaba.

"Un amigo cineasta, Luis de Velasco, me pidió que le hiciera la música de un mediometraje que hizo de leyendas prehispánicas de terror; me junté con Jorge Reyes, de Chac Mool, y Antonio Zepeda y la gente que hacía sintetizadores prehispánicos. Luis de Velasco tomó un curso especializado en UCLA, en Los Ángeles y su compañero de banca era Ray Manzarek, que estaba tomando el mismo curso de cine porque le fascinaba la cinematografía. Luis muestra su mediometraje a los alumnos y Ray se acerca y le dice 'qué buena música usaste, ¿quién te la hizo?', y le dijo 'un chavito en México que se llama Aleks Syntek', y Ray le respondió 'dile que lo mando felicitar'".

Syntek recuerda que cuando su amigo le contó la anécdota y le transmitió las felicitaciones de Ray Manzarek, no le creyó. "Le dije: 'si es cierto, dile que lo invito a mi disco a tocar', porque iba a grabar mi disco Más fuerte de lo que pensaba. Y que me dice que sí".

Una grata experiencia

Asimismo, Aleks Syntek narra que cuando viajó a Los Ángeles a grabar el álbum rentaron un órgano Hammond B3, igual que el que Manzarek tocaba con The Doors, y que además de la experiencia musical se llevó una grata impresión por la sencillez del músico estadounidense.

De pronto llega Ray en un Minicooper, sin gente, él solito, de lo más modesto del mundo, adorable, un abuelo porque ya estaba abuelón, amoroso, cariñoso. Yo le pregunté: '¿sí es cierto que Jim Morrison andaba siempre drogado, como lo pinta Oliver Stone en la película?', me dijo 'por supuesto que no, Jim siempre hizo sus canciones en sobriedad, no bajo el influjo de las drogas".

Una felicitación desde Los Ángeles

Un video compartido en el canal oficial de Youtube de Aleks Syntek, muestra algunas escenas de la sesión de grabación de Ray Manzarek con Aleks Syntek y la Gente Normal para el disco Más fuerte de lo que pensaba. Al final del video, se escucha la voz de Manzarek, que vía telefónica manda felicitar a la banda.